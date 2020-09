Zlatan Ibrahimovic tiene Covid-19, "ha tenido el valor de desafiarme"

La estrella sueca Zlatan Ibrahimovic, atacante del AC Milan, dio positivo al nuevo coronavirus, informó el club rossonero, horas antes de disputar un partido de la previa de la Europa League ante el equipo noruego de Bodo-Glimt.

"Ibrahimovic ha dado positivo (al Covid-19) en un control antes del partido de hoy (jueves), del Milan contra el Bodo/Glimt" en la tercera ronda clasificatoria de la Europa League, afirmó el histórico equipo lombardo.

"Hemos sido informados por las autoridades sanitarias competentes y el jugador ha quedado en cuarentena en casa. Todos los demás test del equipo han dado negativo", apuntó.

Poco después, el propio delantero anunció su positivo con su tono desafiante habitual: "Di negativo al Covid ayer (miércoles) y positivo hoy (jueves). No tengo el menor síntoma. El Covid ha tenido el valor de desafiarme. Lástima por él".

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

El jugador sueco se encuentra confinado en su domicilio y no podrá disputar el encuentro europeo pese a encontrarse en gran forma, como lo demuestra el hecho de haber marcado tres goles en dos partidos.

Ibrahimovic, que cumplirá 39 años el sábado de la próxima semana, regresó en enero al Milan, procedente de Los Angeles Galaxy estadounidense, y anotó 11 goles en 20 partidos en la segunda parte de la temporada pasada, en la que el Milan, siete veces campeón de Europa, pasó tras el desconfinamiento de la once a la sexta plaza del campeonato, tras una serie de 12 partidos sin conocer la derrota.

Eso motivó que el club lombardo le ofreciera renovar por un año con un sueldo de 7 millones de euros, el doble de lo percibido en esos primeros seis meses.

Segundo positivo en el plantel

"Creo que todo el mundo ha podido ver que 'Ibra' ha jugado un papel importante en nuestra temporada y en nuestro crecimiento", resumió el director general del club para justificar la renovación.

Es la segunda etapa de 'Ibra' en Milan, club con el que ganó el Scudetto en 2011, el último del equipo lombardo. También ganó la Serie A vistiendo las camisetas de la Juventus y del Inter.

En el inicio de la nueva temporada, 'Ibra' firmó tres tantos en dos partidos, incluido un doblete el lunes en la victoria del Milan sobre el Bolonia (2-0) en la primera jornada de la Serie A 2020-2021.

También anotó una diana el pasado jueves en el triunfo milanista sobre el Shamrock Rovers (2-0) irlandés, en la segunda ronda de las previas de la Europa League.

El Milan realizó dos test esta semana, el segundo tras el positivo del defensa brasileño Leo Duarte el miércoles.

La cuarentena debería impedirle a Ibrahimovic disputar al menos los dos próximos partidos de la Serie A, contra el Crotone y La Spezia, así como una ronda de la previa si el Milan logra clasificarse para la siguiente instancia.