“Garo” Hernández un gran ejemplo de vida

Fue parte de la historia dorada de los Diablos de la Universidad Juárez del Estado de Durango

El barrio de las Rosas del Tepeyac fue testigo de la primera interacción con un balón de futbol soccer, pero fue su disciplina y el amor por este deporte que hicieron de Juan Edgar “El Garo” Hernández Avalos, uno de los mejores delanteros de la historia en Durango.

Las adversidades nunca fueron obstáculo para “El Garo”, pues desde muy pequeño él se grabó en la cabeza que tenía que triunfar en el futbol soccer para poder triunfar en la vida, consolidado como un grandioso profesor de educación física, Juan Edgar hoy abre el baúl de los recuerdos para compartirnos sus grandes logros y vivencia que le regalaron el futbol soccer.

Los múltiples campeonatos de Juan Edgar “El Garo” Hernández Avalos en organizaciones como la Obrero Estudiantil Liga Universitaria Benito Juárez, Liga de Futbol Veteranos Durango y Torneo de Campeón de Campeones del Club Deportivo Maderera, hoy lo consolidan como uno de los grandes ejemplos de nuestro balompié.

No hay que olvidar que “El Garo” Hernández Avalos fue parte de uno de los mejores equipos que han formado parte de la historia de nuestro futbol soccer, la oncena de los Diablos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, equipo con el que de la mano de grandes figuras como Manuel “Mono” González, Roberto “Moño” Martiz, Alejandro Shobert Vidaña, Atssiel Estrada, Jaime “Moncho” Pérez, entre otros, lograron conformar un equipo de época.

Fue el mismo “Garo” quien bajo la siguiente entrevista compartió con los lectores de El Sol de Durango sus vivencias y grandes triunfos, en el deporte, que como él lo considera, es el deporte más hermoso del mundo, el futbol soccer.

¿Por qué el amor por el futbol?

Para empezar, el amor por el futbol nació por mi hermano, el famoso José Ángel “Maguita” Hernández Avalos, el cómo mi hermano mayor se fue por el soccer, recordando que nosotros venimos de un papa boxeador profesional José Ángel Hernández Andrade –QEPD-y pues el mayor manda en la forma de llevar a los hermanos pequeños, entonces a mí me toco seguir el ejemplo de mi hermano mayor.

Foto: Cortesía

¿Cuál es tu trayectoria en el futbol?

Empecé a jugar desde el kínder en el jardín de niños Guadalupe Victoria, después participe con el equipo del barrio en categorías juveniles, era el equipo de las Rosas del Tepeyac, con el D.T., “Chapo” Ramírez, luego nos tocó jugar en juvenil “C” en la Liga Obrero Estudiantil, yo tenía como 14 años cundo debute y la categoría manejaba hasta 18 años, pero eso me dio cierta experiencia para crear un estilo y forma de jugar.

Después de las Rosas del Tepeyac jugué con la Benjamín Méndez en la Obrero Estudiantil, equipo con el que fui campeón y de ahí paso al VIMAPI, con quien conseguí mi primer campeonato de goleo y en las siguientes dos temporadas surgimos campeones, luego surge la posibilidad de debutar en primera división con el equipo de Materiales y Perfiles Vázquez a los 16 años, cuando se separan las ligas, la OE y la Benito Juárez, un torneo que fue de mero aprendizaje y de mucha paciencia aprovechando los minutos que jugaba.

Luego de dos temporadas me voy a la Sección 44, ahí me tocó jugar 3 o 4 temporadas en donde llegamos a una final que perdimos con Tecos en el año de 1999, de ahí paso a Materiales Hernández, en donde quedo campeón en la primera temporada y después brincó a Radiadores Libertad, para esos tiempos me invitaron a jugar un torneo que organizaba Alacranes de Durango, en ese campeonato fui el mejor jugador de la final, ellos buscaban nuevos talentos, por lo que me invitan a ser parte de la pretemporada pero yo no acepte la invitación ya que había entrado a la UJED y mis estudios eran mi prioridad.

Posteriormente, ya en Radiadores Libertad, jugamos tres o cuatro temporadas en las que fuimos parte de varias finales, cuatro, perdimos 2 y ganamos 2, de ahí regreso a la Sección 44 para ganar un bi campeonato de goleo en el año 2005, posteriormente saltó al Campestre donde estuve dos temporadas y regreso a la Benito Juárez con los profes de la Sección 44 para ahora si consagrarme como campeón.

En otra de las etapas jugué con las Tres BBB, fui campeón con ellos en la Benito y en el Torneo de Campeón de Campeones del Club Deportivo Maderera, luego formando parte de equipos veteranos defendí los colores de Taquería Tepeyac, donde terminamos campeones en 5 temporadas en la Liga Independiente y un Campeón de Campeones del Maderera.

Después de esto vienen algunas lesiones, tome un descanso, me retire prácticamente joven de las ligas dominicales tratando de recuperarme para volver al futbol y regresar con Diablos en la Liga de Futbol Veteranos Durango, ahí gane un campeonato como jugador y otro como Director Técnico, esto se complementó con lograr la participación como auxiliar con el equipo de IEDSA, en donde también terminamos campeones en la Liga Benito Juárez.

Fui 5 veces campeón dentro del Torneo de Campeón de Campeones del Club Deportivo Maderera, tri campeón con el equipo de los Diablos de la UJED, uno con Tres BBB y el quinto con Taquería Tepeyac, seguimos formando parte de Diablos y de IEDSA, pero ya en el cuerpo técnico y hay que decir que en las ligas más importantes ya fui campeón como jugador y director técnico, en la Benito Juárez y Veteranos Durango, solo me falta ser monarca como D.T., en el Campeón de Campeones.

Todo esto es en el futbol soccer, pero en el futbol rápido también tengo muchos logros, en el año de 1996 jugué para los Gatos Pelones, escuadra con la que terminé cuatro veces campeón, en una liga Roberto Silva Martínez que tenía mucha calidad con equipos de poder, para ese entonces fuimos campeones de la Copa Sol, torneo que premiaba en efectivo y con la participación en un evento nacional que fue en Pachuca, en el año de 1999, ahí no nos fue muy bien pues fuimos eliminados en la fase de grupos, en el 2002 regresamos a esta copa y terminamos como subcampeones al perder en una final intensa y equilibrada con el equipo de Colima.

Foto: Cortesía

Mi etapa con Diablos fue de 1999 al 2003, donde fui participe de agridulces momentos, la UACH nos eliminó en el regional en nuestra propia casa, pero en esa Universiada fui uno de los mejores goleadores, en el 2001 ganamos a la misma UACH el regional y nos desquitamos de la derrota anterior para avanzar al nacional, fueron torneos muy productivos pues me toco ser el máximo goleador con la UJED, tanto en el regional como en el nacional, en este último anote 3 goles.

En el 2002 regresamos a Universiada Nacional catapultando a la UJED con una anotación mía y ademas, me convertí en el máximo anotador de Diablos.

Para el año 2003 se forma la Liga Universitaria, ahí resultó campeón de goleo, egreso de la UJED y viene una lesión en mi rodilla y esto es lo que me impidió seguir jugando.

También fui parte de la selección universitaria en el 2003, en ese equipo me invitan a formar parte de esa escuadra para jugar la Universiada Mundial, pero fue la falta de pericia o el roce profesional que no me permitió abrirme espacio, ya que la mayoría habían tenido esa experiencia.

¿Qué anécdotas o recuerdos te ha dejado el futbol soccer?

Hay varias, en un juego de la Liga Universitaria le anote un gol a los Tires de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde media cancha, en el estadio Francisco Zarco, también en ese torneo le anote 4 goles en un medio tiempo a la Universidad de San Luis Potosí, esto en el año 2002, y otra de las mejores anécdotas que me tocó vivir fue ganar el primer clásico de Liga Universitaria entre UJED e ITD, ahí, anote y puse una asistencia.

Otro de los recuerdos que tengo muy presente fue en el año de 2011, pues yo defendiendo los colores de Taquería Tepeyac, resulte monarca del Torneo de Campeón de Campeones del Club Deportivo Maderera, ni más ni menos, que, enfrentando a los Diablos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el equipo de mis amores, en esa final me toco anotar.

¿Qué personajes fueron factor importante para tener una carrera llena de éxito?

Bueno partiendo desde mi hermano “El Maguita” José Ángel, pasando por el famoso “Chapo” Ramírez que me dio la oportunidad en el futbol soccer, “Pelón” Vidales que me catapultó en el futbol rápido, Gus Abrego que me dio minutos para aprender muchas cosas y por supuesto, Gerardo “La Chata” Castañeda, todo esto din olvidar que le aprendí mucho a jugadores como “Teban” García, “El Gato” García, “Vitola” García, “Fantasma” Rivera y Baldo Victorino.

¿Cuál es el mensaje para las nuevas generaciones de futbolistas que quieren destacar en el futbol soccer?

Que se aferren a sus objetivos y sobre todo que sean muy conscientes del nivel que tiene, si les da para el profesionalismo, pero sobre todo que tengan un plan “B” en la vida, no les va ser daño, ese puede ser el estudio y que si es posible ser jugador profesional y seguir estudiando, lo hagan, pues las lesiones están a la orden del día y no muchos llegan a ser jugador profesional y sobresalir, por lo que hay que imprimirle mucha disciplina, cuidarse mucho y trabajar en su retiro.

Esta carrera llena de logros ¿Para quién va dedicada?

A mi familia, a mi madre Victoriana Avalos y a mi papá José Ángel Hernández Andrade que ya no está con nosotros, a él le toco verme triunfar en varias etapas de mi carrera y pues a ellos va dedicada esta carrera.

Luego de agradecer a El Sol de Durango por exponer esta entrevista, el famoso “Garo” Hernández se despidió con la siguiente frase:

El fútbol es el deporte más hermoso del mundo y la práctica del futbol soccer te deja grandes recuerdos y aprendizaje para la vida.