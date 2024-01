El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal comentó que el panorama es difícil para que el equipo de los Generales de Durango tenga participación este 2024 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB)

“No he tenido la oportunidad de platicar con Carlos Lazo, he estado platicando con la gente de los representantes de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Guillermo Murra para que nos asesorara que podría pasar”, aclaró

Además explicó que va a ser difícil que está temporada pueda jugar el equipo, pero aun así están metiendo el acelerador para ver si se puede lograr.

Gobernador de Durango aclara que es difícil que Generales juegue en este 2024 / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

También acotó que como gobierno, se resguarda el estadio y que no fuera un tema desmantelamiento, así mismo aseveró que si algún empresario quiere tomar la franquicia, se tendrán las pláticas para que permanezca en Durango.

La misma LMB dice que el equipo es de la liga, no se va a perder, lo que se busca es si van a jugar esta temporada o no, “estoy dispuesto a seguir aportando la parte que nos toca como estado para que se queden, lo que queremos es que aunque no se juegue esta temporada, el equipo se pueda quedar”.

Gobernador de Durango aclara que es difícil que Generales juegue en este 2024 / Foto: Cortesía | Generales de Durango

Aclaró que está platicando con la liga, están pensando en que si no se arregla rápido, la misma liga tome el equipo y tratar de acomodarla con algún otro empresario, ante esto el mandatario estatal aseguró que está totalmente metido en el tema para que no se lo lleven de Durango.

Por otra parte, algunas personas aseguran que Carlos Lazo ya está fuera del país desde diciembre, por lo que no se ha comunicado con el gobernador de Durango, además de que ya solicitó amparo para no ser detenido.





Ahora solo queda esperar en la Asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol cual será la situación definitiva de Generales, siendo esa la decisión final.