IED aplaude comprensión de los deportistas duranguenses

La directora del Instituto Estatal del Deporte Anakaren Ávila Ceniceros, aplaude y agradece a la comunidad deportiva por su comprensión, al aceptar el cierre de espacios deportivos una vez que el semáforo epidemiológico llegó a rojo.

El objetivo es coadyuvar con las disposiciones del Gobierno del Estado que dirige José Rosas Aispuro Torres y la propia Secretaría de Salud quienes han pedido disminuir considerablemente la movilidad en los espacios públicos deportivos.

Si bien antes de entrar a esta fase de rojo, se había contado con el respaldo de deportistas, presidentes de asociación y padres de familia, quienes desde su hogar han optado realizar alguna actividad física sin poner o ponerse en riesgo del Covid-19.

El objetivo es sin duda alguna disminuir el flujo, la aglomeración y el contacto entre deportistas y así coadyuva a disminuir la propagación del virus Covid-19 de forma significativa, es por ello que como la representante del deporte en el estado insta a todos los duranguenses a permanecer en sus casas y allí mismo ejercitarse.

La suspensión de cualquier actividad física, el no uso de instalaciones deportivas es un mensaje para no aglomerarse, más no para alentar a no hacer ejercicio, se trata de hacerlo de una forma consciente y segura desde el hogar.

La recomendación de la maestra Anakaren Ávila Ceniceros, es realizar actividad física en casa, en el patio, jardín, la cochera, etcétera, pero evitar salir de casa si no es estrictamente necesario, usar el cubrebocas al salir y seguir las indicaciones del Gobierno del Estado, por medio del sector salud.

Así mismo invito a seguir las clases virtuales que se ofrecen diariamente a través de las diferentes redes sociales del Instituto Estatal del Deporte, esto mientras es seguro volver a los espacios deportivos en la entidad.