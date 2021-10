Industrias Diamante supera por goleada a Taller Hecsa 

Se celebró la jornada número 12 en acciones de la categoría premier de la Liga Municipal de Futbol de Durango y la escuadra de Industrias Diamante continúa demostrando talento sobre el terreno de juego y, por ende, también sus ganas de darle forma al bicampeonato, puesto que este domingo se adjudicaron una nueva victoria tras superar a su similar del Taller Hecsa.

No fue nada sencillo, pues sobre el terreno de juego y en contra se plantó el once del Taller Hecsa, uno de los equipos competitivos de esta organización que en esta ocasión no contó con fortuna y fueron los jugadores de Industrias Diamante quienes se llevaron la victoria mediante cartones de 3 goles por 0. Las anotaciones con las que el cuadro de Industrias Diamante se llevó la victoria fueron responsabilidad de Luis Castro, Luis Barraza y Alejandro Guerrero.

Por otro lado, la escuadra de Taller Industrial Mega, en día de campo, prácticamente apabulló y aplastó a la oncena de la Real Sociedad, representativo al que derrotó con escandaloso marcador de 12 goles por 0, cifra que se consolidó con las anotaciones de Adrián Ayala, quien mojó en cinco ocasiones, Luis Da Silva (3), Javier Camacho (2), Edie Vallejo y Andrés “H” Briseño.

En otro de los compromisos atractivos de esta jornada, el conjunto de la Cremería “El Güero” empató 2 por 2 ante la siempre poderosa escuadra de Base Ortega, todo esto dentro del encuentro en dónde por el flanco de la crema anotaron de penal Víctor Alday y en compensación Roberto Moreno, mientras que, por el lado de Base Ortega, Gibran Soto convirtió el primer gol del compromiso y Gustavo Morán la segunda anotación de su representativo.

Por otro lado, la escuadra de el Expendio Chutilla sorprendió, ya que con un marcador de 4 goles por 1 derrotó a la poderosa escuadra del Deportivo Serrano, en un partido en el que los goles de la victoria son obra del talento de Miguel Conde quién anotó un par y la cuenta la cerró Francisco Ávila y David Morán.

En lluvia de goles, la escuadra de PROFEDUR y Boca Méndez, repartieron unidades pues finalizaron con un marcador de 4 goles por 4.