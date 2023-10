Instituto Tecnológico de Durango los mejores nacionales

El Instituto Tecnológico de Durango lo volvió a hacer y con ese orgullo guinda que los caracteriza, se llevan el trofeo Challenger de la edición 65 del Evento Nacional Deportivo del TecNM y así sumar el quinceavo campeonato nacional.

El tercer lugar fue para el Instituto Tecnológico de Hermosillo, el segundo peldaño le correspondió al Instituto Tecnológico de Tijuana y el ITD, los locales terminaron quienes han sido sedes en seis ocasiones se alzaron como los máximos ganadores y así desatar la algarabía de todos y de fondo la melodía de We Are The Champions.

El trofeo Challenger fue entregado por el director del ITD, Guillermo de Anda y que además con una gran sonrisa festejó al lado de todos los guindiblancos.

Después de cinco días intensos de muchas actividades en diez disciplinas, se llegó a su fin, este jueves por la noche, donde se tuvo de escenario el campo de futbol de la institución guindiblanca y donde todo fue felicidad, ya que tanto deportistas, entrenadores y todo el apoyo técnico dejaron el alma en cada escenario.

Con la premiación a las mejores delegaciones por equipos, en donde no se dejaron esperar las porras por parte de todos los tecnológicos, así como a los jugadores más destacados fue como arrancó la clausura.

El ITD es considerado el máximo ganador nacional de todos los 254 tecnológicos del país que han tenido participación a lo largo de todas las ediciones y con ello ser los próximos a vencer en el 2024.

Se contó con la participación no solo de deportistas, sino también de muchas personas que estuvieron detrás de cada uno de los escenarios, ya sea en el área médica, logística, voluntarios y muchos más que sin ellos no hubiera sido posible todas las actividades de la edición 65.