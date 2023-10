Karely “La Pequeña” Sarabia Antuna, campeona del boxeo femenil

La boxeadora Karely “La Pequeña” Sarabia Antuna es ejemplo de superación, perseverancia y disciplina, pero sobre todo, de un amor insuperable por el deporte de las orejas de coliflor, el boxeo.

“La Pequeña” Sarabia de 21 años de edad, entrena en el gimnasio del Palacio de los Combates bajo las ordenes del profesor José Ángel Lomas.

El amor por el pugilismo le han llevado a brillar con luz propia en el ámbito profesional / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Este sábado Karely disputará en Chihuahua su noveno combate como profesional al enfrentar a Naomi Cárdenas, dentro de los 50-56 kilogramos, en el peso súper gallo y pluma, contienda pactada a 6 rounds. "La verdad no conozco muy bien a mí rival, solo sé que se llama Naomi Casas, antes de esto tenía una propuesta más interesante, por todo lo que significaba, pero había que bajar mucho de peso, sin embargo, opte por el compromiso en Chihuahua, para el cual me siento muy fuerte, he entrenado muy duro y voy a dar lo mejor de mí para salir con el brazo en lo alto", señaló la deportista.









La pelea fuera del ring

Karely perdió a su padre cuando tenía tan solo 10 años de edad, mientas que su madre vive en Tijuana, situación que no ha sido impedimento para triunfar en el boxeo, incluso cada una de sus peleas se las dedica siempre a ellos.

Sus hermanos han jugado un papel muy importante en su vida, a pesar de que ella trabaja para solventar sus gastos personales y todos aquellos que exige la disciplina del boxeo, son sus hermanos Karla, Ever, Jairo, Yovani y Omar, los que siempre la alientan para brillar en la demandante disciplina del pugilismo.

Desde la fábrica de grandes boxeadores, el gimnasio del Palacio de los Combates y previo a su combate de este sábado en Chihuahua, Karely abre su corazón con los lectores de El Sol de Durango.









¿Cuándo nace el amor por el boxeo?

- En una pelea que la perdí, esa me pegó en el orgullo y ahí dije que yo puedo seguir entrenando y ser una gran deportista, esa pelea ya fuer arriba de un ring, en una de mis primeras etapas entrenando boxeo.









¿Cuáles son tus experiencias en el boxeo profesional?

- He tenido altas y bajas, como en cualquier deporte, tengo ocho peleas profesionales, cuatro pérdidas y cuatro ganadas, he peleado en Durango, Culiacán, Tijuana, hace unos días estuve en Coahuila y Ciudad Juárez, hoy regreso a Chihuahua para subir el encordado.

Comparte con El Sol de Durango su vida dentro y fuera del ring / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango









¿Quién es Karely Sarabia?

- Estudio y trabajo para mí misma, mi mamá vive en Tijuana, aquí en Durango vivo con mis hermanos, es difícil que tú solo te mantengas, el no tener a tus padres y que tú sola estés ahí apoyándote, aunque mis hermanos me apoyan mucho y mis entrenadores, sobre todo el profesor José Ángel Lomas, con quien estoy muy agradecida, pues por él estoy en el boxeo profesional.









El no tener a tus padres contigo, ¿es una pelea más fuera del ring?

- Mi papá falleció cuando yo tenía como 10 años, entonces siempre le dedicó las peleas a mis padres, por lo mismo que no están aquí, pero yo siento que en todo momentos están a mi lado, mi papá se llamaba Vicente Sarabia y mi mamá es María Zenaida Antuna Cabrera.

Desde muy chiquita me agarraba a golpes con mis hermanos, entonces me empezó a gustar mas el deporte de contacto, si practique futbol, basquetbol, pero no me lleno, así como para decir que eran mis deportes favoritos, hasta que una vez iba pasando por aquí por el Palacio y entré, vi a mi entrenador que estaba practicando y dije yo quiero ser boxeadora, en aquel entonces quería tocar la guitarra, pero mi hermana me dijo: “Ya Karely, defínete por algo”, y aquí estoy.









¿Con que sueña “La Pequeña?

- Con ser reconocida, como todo boxeador quiero un título, un cinturón, ser la mejor, quiero un campeonato nacional o mundial.









¿Ha sido difícil sumergirse en la disciplina del boxeo?

- Sí y más como mujer, porque en el deporte en la rama femenil no hay tanto apoyo en Durango, pero las poquitas boxeadoras que somos nos apoyamos entre todas, cuando hay una pelea fuera, nos intercalamos en los gimnasios y así, hacemos sparring para prepararnos y por otro lado, se complica por dar el peso y todas estas disciplinas que envuelven al boxeo.

Imagen ilustrativa | La pequeña sueña con ser reconocida y convertirse en la mejor / Foto: archivo | OEM

Yo me comprometo a ser mejor deportista, como siempre lo he sido, siempre doy lo mejor de mí y les agradezco a todos ellos, son ellos los que me motivan, son una gran empuje cuando estoy arriba del ring, y cuando bajo, que te reciban con muchos mensajes, ya sea en Durango o fuera de mi tierra, que existan esas personas, te motiva mucho, y la verdad yo me siento muy afortunada por todas estas muestras de cariño y por todas estas persona que me respaldan.

Finalmente exhortó a niñas, adolescentes y mujeres a esforzarse para destacar en un deporte de hombres, "aquí hay que seguir demostrando que hay calidad, con la consigna de ser alguien en la vida, pero sobre todo que vean que las mujeres también podemos destacar", puntualizó.