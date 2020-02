Empresa del helicóptero donde murió Kobe Bryant suspende su servicio

Island Express Helicopters, la compañía cuyo helicóptero se estrelló el domingo dejando nueve fallecidos, entre ellos el ex basquetbolista Kobe Bryant, anunció la suspensión de todos sus servicios.

Este viernes, The New York Times dio a conocer que la firma de vuelos charter no estaba certificada para volar en condiciones que requieren que los pilotos vuelen usando solo instrumentos de cabina.

Foto: Reuters

Island Express Helicopters, propietario del Sikorsky S-76B siniestrado, solo estaba certificada para operar bajo reglas de vuelo visual, lo que significa que los pilotos deben poder ver hacia el exterior a la luz del día, indicó Kurt Deetz, un piloto y ex asesor de seguridad de la firma, a The New York Times.

No obstante, el aparato estaba equipado para el vuelo con instrumentos, según el reporte.

"Solo hay una manera de que pudiera estar entre las nubes: con un plan de vuelo IFR o de forma accidental", dijo Deetz al diario, en referencia las reglas de vuelo con instrumentos.

Foto: Reuters

El piloto del helicóptero, Ara Zobayan, estaba licenciado para volar con instrumentos, pero es probable que tuviera poca experiencia por las limitaciones operativas de la compañía, comentó Deetz a Forbes en otra entrevista.

El aparato bimotor se precipitó contra una colina en Calabasas, California, en una situación de visibilidad limitada por las nubes y la niebla.

Foto: Reuters

Los controladores de tráfico aéreo habían dado a Zobayan "reglas especiales visuales de vuelo", o libertad para volar en un clima no óptimo en torno al aeropuerto de Burbank.

El piloto había reportado que la visibilidad era suficiente para hacer un vuelo visual, señaló el Times, agregando que el clima pareció empeorar a medida que avanzaba el trayecto.

"El impacto del accidente afectó a toda la plantilla y la gerencia decidió que el servicio quedará suspendido, ya que se considera apropiado para sus trabajadores y clientes", indicó la compañía.