La mujer de acero en paratriatlón y paranatación

Con una mentalidad que sin duda supera sus 17 años, Mariana Lizeth Ortega Martínez, ve la vida siempre en positivo, pues la parálisis cerebral infantil es simplemente una condición que su cuerpo tiene, sin embargo no es un impedimento para vencer el miedo que instintivamente tiene un ser humano al agua, y ahora es una de las grandes en deportes como natación y acuatlón.

La joven sabe lo que vale, por eso en esta ocasión subió en tres ocasiones al podio durante los Juegos Nacionales organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de los cuales dos fueron por competencias en natación y una en acuatlón.

¿Qué de especial tiene el deporte en tu vida?

El deporte es especial porque siempre ha sido mi motivación, desde que tenía seis años, ha sido mi motivación para salir adelante, no es salir delante de un fracaso, es día tras día continuar siendo Mariana, ha creado una Mariana independiente, sociable, platicadora, gracias a eso he sido feliz, todos los momentos han sido dentro de la alberca, los de tristeza los he solucionado nadando, la natación es el mayor éxtasis en competencias, hasta la mayor tranquilidad en un día ligero, el deporte es la paz y la mayor alegría en general que se puede tener.

¿Qué es lo que has aprendido de la natación?

Muchas veces te quieres rendir por cualquier cosa, a veces es muy difícil y sí, a veces lo es, la natación me ha enseñado a aferrarme en mis metas, esforzarme por lo que quiero, levantarme a las seis de la mañana, entrenar tres horas; es maravilloso lo que me ha enseñado de disciplina y autoconocimiento, desde mi familia hasta la educación.

¿Te sientes orgullosa de ser una paradeportista?

Siempre me he sentido orgullosa, el deporte siempre ha sido importante para mí, pero lo más sorprendente que he vivido fue cuando por primera vez, me vi en un entorno de gente como yo, gente con discapacidad, con condiciones diferentes y que entre nosotros éramos iguales, fue una familia para. Ser paradeportista y tener una familia tan grande me hace feliz, saber que puedo competir y ganar, es lo mejor que me ha pasado en la vida, me he vuelto capaz de verme como una persona íntegra.

¿Cuáles son tus metas en la vida, en todos los ámbitos?

Mis metas en el deporte es llegar a lugares internacionales, Parapanamericanos, Olimpiadas, a corto plazo es clasificarme internacionalmente, obtener una clasificación y de ahí partimos, después entrenar duro dos años, si me permiten ir a Parapanamericanos juveniles, tres años para ir al mundial. Pero mi mayor meta es seguir estudiando, terminar una carrera que me guste y ayudar a las demás personas, me gusta la tecnología y la ciencia, la biología me encanta desde niña.

¿Cómo puedes describir el sentimiento de ser una medallista en natación y acuatlón?

En natación es algo increíble porque es la primera medalla de oro que tengo en natación, me ha costado alegrías y tristezas, es algo que esperaba desde hace mucho tiempo, porque este año logré tres. En el caso de acuatlón el sentimiento es de sorpresa y de alegría de aferrarme a mi meta.

¿Quiénes son tus ídolos en el deporte?

Fernando Martínez, es el mayor ídolo de este momento, admiro su desempeño y como está logrando lo que quiere; Sara Vargas, competidora colombiana que estuvo en mi clasificación y se ve la pasión con la que competía, somos una imagen y tener una persona que tiene empatía y que más allá de deportista es humano, es increíble.