Leñadoras recibe a las actuales campeonas, Lobas de Aguascalientes

Las Leñadoras de Durango regresarán a escena en el Auditorio del Pueblo, pues este fin de semana se celebrará la segunda serie de la temporada 2022, en donde las dirigidas por el coach en jefe Pedro Guzmán, estarán recibiendo, ni más ni menos, que, a las actuales campeonas de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, las Lobas de Aguascalientes.

La cita es el próximo sábado en punto de las 20:00 Horas para el primer compromiso, mientras que el segundo de la serie está pactado para arrancar el domingo a las 13:00 Horas.

Leñadoras de Durango regresarán a escena en el Auditorio del Pueblo./ Foto: Cortesía

Por la visión del proyecto, es una serie especial para toda la familia de Leñadoras de Durango, pues marzo ha llegado y con ello, es momento de rendirle un reconocimiento mayúsculo a la rama femenil, y es que el próximo 8 de marzo se celebra, merecidamente, el Dia Internacional de la Mujer, por lo que la directiva de esta escuadra tiene preparadas una serie de sorpresas que se estarán informando en sus redes sociales del Club Leñadoras de Durango.

Un gran reto es el que va tener sobre la duela la escuadra de las Leñadoras de Durango, sin embargo, con la finalidad de hacerle frente al mismo, los entrenamientos de Leñadoras se reactivaron este martes, con previa charla motivacional a cargo del coach Pedro Guzmán y de su asistente Joel “Sugar” Ortiz.

Al enfrentar a las Lobas de Aguascalientes, importante será la aportación que generen en cancha la capitana del equipo Frida González, quien prácticamente se ha echado a hombros a su equipo con el poder en la pintura; el aporte que a la ofensiva le impriman Fernanda Fausto y Kala Green, líderes en puntos de su escuadra, todo esto sin olvidar, el talento de la duranguense Nadia Ávila.

Leñadoras de Durango cuenta con un triunfo y una victoria tras enfrentar su primera serie ante Atléticas, mientras que las Lobas de Aguascalientes se llevaron el triunfo como locales en sus dos primeros encuentros al superar a Teporacas de Chihuahua.

La venta de boletos se concentra en las sucursales de Collection Tennis en Paseo Durango y 5 de Febrero, además de las taquillas del Auditorio del Pueblo, el jueves con horario de 12:00 A.M., a 5:00 P.M., viernes de 11:00 A.M., a las 5:00 P.M., y el sábado desde las 11:00 A.M., y hasta el desarrollo del primero compromiso.