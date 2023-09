Recién desempacado de Bosnia y Herzegovina, es el duranguense Leonardo Ramírez Ramírez charló con El Sol de Durango para compartir la experiencia internacional que de la mano del tae kwon do, vivió en la región de los Balcanes.

Orgullosamente duranguense, Leonardo proviene de una familia deportista que ama el tae kwon do, es el atleta alacrán que del 28 al 31 de agosto fue parte del Campeonato Mundial Cadete de Tae Kwon Do, con sede en Bosnia y Herzegovina.

Fueron tres los combates en los que partición Ramírez Ramírez y con dos triunfos y una derrota el de Durango termino su participación como quinto lugar mundial, sin duda alguna, el logro más importante de esta carrera que por el momento inicia y que ya pronostica aventuras al por mayor en Durango, México y por todo el mundo.

La carrera de Leonardo comenzó a resonar el año pasado, cuando en Culiacán, Sinaloa, dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022, el duranguense, con mucha garra y una estupenda previa preparación, se colgó la medalla de bronce.

Leonardo Ramírez, 5o. Lugar Mundial en Tae Kwon Do / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Después de esto, los procesos de selección mexicana se han concentrado en las distintas participaciones de Leonardo en distintas justas nacionales, es por eso, que al arrancar este año inició el selectivo que conquisto el duranguense para catapultarse con mucha calidad a Bosnia y hoy en día, poder presumir en El Sol de Durango, que es el quinto mejor a nivel mundial dentro de su categoría 12-14 años de edad, dentro de la división de los 1.64 centímetros de altura y debajo de los 56 kilogramos.













- ¿Cómo fue tu experiencia en este campeonato mundial de Bosnia?

En Bosnia me fue muy bien, termine en quinto lugar mundial, nos quedamos a nada de estar en el medallero, en la primera pelea le gane a Corea, que es una potencia mundial, más adelante me enfrente a un contrincante de Azerbaiyán y finalmente, perdimos ante Ecuador, pero la primera pelea es la que más disfrute, porque ganarle a Corea me marcó mucho.









- Para asistir a esta competencia ¿Quién fue importante para catapultarte al Campeonato Mundial Cadete?

A lo largo de este proceso tengo que agradecerles a mis papas principalmente, a mi entrenador, a mi psicóloga del deporte Karen Barraza Puente, al Instituto Estatal del Deporte que me apoyó mucho en este proceso para asistir al mundial y a las concentraciones gracias a la gestión del profesor Cesar Omar Cárdenas Reyes, a la Asociación Estatal de Tae Kwon Do de Durango, la misma Federación en México y a todas las personas que siempre estuvieron a mi lado, a los que apoyaron y me demostraron su calidez en las dinámicas que hice para poder tener el recurso que me llevo a Bosnia.

Leonardo Ramírez, 5o. Lugar Mundial en Tae Kwon Do / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango









- ¿Cómo es que ganaste tu boleto para el Mundial?

Fue ganar el selectivo que se desarrolló en Ciudad de México en junio pasado, de ahí fueron dos concentraciones y una evaluación, la cual arrojó a los ganadores de los selectivos, el que yo gane y uno anterior que fue en Xalapa, Veracruz, ese fue el proceso, la evaluación duro una semana, fue lo más largo y en sí, era ganar el selectivo y superar la evaluación.









- ¿Qué viene en la carrera deportiva de Leonardo?

El proceso deportivo como selección de este año ya finalizó, pero viene el selectivo de segundo semestre que es el que tenemos dentro de 15 días y el año que entra, ya sería el brinco a la categoría juvenil y ahí, en el 2024 se pelearían plazas para campeonato mundial y para juegos de la juventud.

Leonardo Ramírez, 5o. Lugar Mundial en Tae Kwon Do / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Dejando de lado el campeonato mundial, pero siempre tomando en cuenta a su padre como su principal entrenador, de la mano del profesor Gerardo Fraire y a sus entrenadores en selección Sergio Heredia y William de León, Leonardo se dio el tiempo para charlar acerca de su carrera en el tae kwon do y dejo ver sus opiniones acerca de esta disciplina en Durango y en México.









- ¿Cuáles son los primeros contactos de Leonardo con el Tae Kwon Do?

Empieza por el deporte familiar, mis papas Bertha Estela Ramírez y Armando Ramírez Figueroa, más mi abuelo Andrés Ramírez lo practicaban, mi primer torneo fue hace nueve años, desde entonces me apasioné y me enamoré del tae kwon do.









- ¿Cuáles son los eventos importantes en los que ha participado Leonardo Ramírez?

En México he participado en tres selectivos nacionales, he ganado uno, en los demás me he quedado a paso de medallas y he militado en múltiples nacionales de puntos ranquin, distintos torneos y campeonatos nacionales, de hecho, en estos momentos tenemos uno más en puerta, selectivo nacional, dentro de 15 días.

Leonardo Ramírez, 5o. Lugar Mundial en Tae Kwon Do / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango









- ¿Qué significa el tae kwon do para Leonardo?

Es mi segunda vida, mi vida en general, yo creo que más que un deporte es mi pasión, es lo que me gusta hacer, es lo que más disfruto en esta vida.









- ¿Cuáles la tu opinión acerca del nivel que tiene Durango en el tae kwon do?

Es bueno, es muy alto su nivel, como en toda la República Mexicana, tenemos un nivel muy alto en cualquier categoría, aquí en Durango es bueno el nivel, pero creo que podemos mejorar mucho, estamos a la par de los estados fuertes, pero creo que si trabajamos mejor pueden haber resultados importantes, más de los que ya tenemos, hace cinco, seis años que no teníamos a alguien en selección, afortunadamente este año se han logrado varios resultados, no solo míos, de mi academia, sino que de todo Durango en general, está en ascenso constantemente.

Leonardo Ramírez, 5o. Lugar Mundial en Tae Kwon Do / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango





- Leonardo, ¿Hay algún mensaje que quieras enviar a la comunidad deportiva en Durango?

Quiero agradecer a El Sol de Durango por la entrevista, por brindarme este espacio para compartirles un poquito de lo que viví en Bosnia, no me resta más que agradecer a todas las personas que me apoyaron, que estuvieron al pendiente de mis peleas, que no es cualquier cosa estar desvelándose y pues en sí agradecerles, al igual que a toda mi familia, muchas gracias”, así concluyó el quinto lugar del mundo en tae kwon do, orgullosamente duranguense.