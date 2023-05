Luis Ayala poniendo en alto el arbitraje duranguense

Enmarcado por un Marco Antonio Ortiz Nava que en estos momentos se encuentra en Buenos Aires, Argentina, siendo parte de la Copa del Mundo Sub 20, el arbitraje de Durango, vive, sin duda alguna, su mejor época, y para prueba un botón, el pasado fin de semana se celebró la gran final de la Tercera División Profesional y en ella, un duranguense, Luis Antonio Ayala Ceniceros, quien tuvo la responsabilidad de fungir como el asistente número dos de este gran duelo por el cetro.

“Es indescriptible, en el momento en el que me dan la noticia de que voy a la final fue una explosión de sentimientos, emoción, nerviosismo y más, lo primero que hice fue avisarle a las personas que me han acompañado en esto y compartir mi emoción con ellos”, dijo en entrevista para El Sol de Durango Ayala Ceniceros.

Los Tuzos del Pachuca se proclamaron Campeones de Clubes -Sin Ascenso- de la Temporada 2022-2023 de la LIGA TDP (Tercera División Profesional). Fue el pasado domingo que los hidalguenses derrocaron en la vuelta de la Gran Final al Necaxa mediante cartones de 3 goles por 0, (5-1 global), en compromiso celebrado el pasado sábado en el estadio Hidalgo.

“Ya viviendo el partido, la tranquilidad de ver parte de mi esfuerzo capitalizado en ese preciso momento, el saber lo que significaba y dónde estaba parado me dio el ánimo y las ganas de salir a la cancha, a darlo todo y devolver un poco de lo que el arbitraje me ha dado y también demostrar que ese no es mi único objetivo, si no solo un escalón más de mi meta real”, de esta manera explica Luis Antonio Ayala Ceniceros la adrenalina que vivió al ser parte de la gran final.

Este compromiso presento como nazarenos al árbitro central Figo Rodolfo López Valle (Baja California), el asistente numero uno David Ezequiel Chua Salas (CDMX), el orgulloso duranguenses y asistente numero dos Luis Antonio Ayala ceniceros (Durango), el cuarto árbitro Walter Peñaloza (Querétaro) y finalmente, Marcos Olvera Ríos (Querétaro) como asesor.

Ha sido un gran paso en la carrera de Luis Antonio Ayala Ceniceros como árbitro profesional, pero sus objetivos y sueños se mantienen intactos, hay que seguir escalando peldaños, como él lo dice, con la finalidad de llegar a ser uno de los mejores jueces en el futbol profesional mexicano.

Antes de concluir, Luis Antonio no dejo escapara la oportunidad y agradeció: “Sin duda, tengo que agradecer a cada una de las personas que me han apoyado en este camino, principalmente mi familia, quienes han sido clave en mi crecimiento desde el ámbito personal, pero desde el profesional Marco Antonio “Gatillo” Ortiz Nava ha sido mi ejemplo y de las personas que más me han apoyado, al igual que el Profesor Marco Antonio Flores, mi preparador físico con consejos, ánimos y demás. También el delegado Marco Antonio Ortiz Vargas, al instructor Nelson Treto, a ellos tengo que agradecerles por las oportunidades que me han dado y por la confianza que han depositado en mí”, concluyó.