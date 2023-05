Mega, Ortega y Diamante los favoritos de la LMFD

A falta de tres jornadas de concluir la temporada regular, los equipos del Taller Industrial Mega, Base Ortega e Industrias Diamante, se perfilan como amplios favoritos para llevarse los laureles en la categoría premier de la Liga Municipal de Futbol de Durango, pues estos representativos se colocan en lo más alto de las estadísticas.

El pasado domingo se jugó la decimosexta fecha de tan importante campeonato y el conjunto del Taller Industrial Mega no se ensució pues por de faul superó al Deportivo Rocha, mientras que las escuadras de Base Ortega e Industrias Diamante se echaron tres puntos a la bolsa ras golear a sus respectivos rivales.

Te recomendamos: Tornillos Duran líder general de la Liga de Futbol Nuevo Durango

Restan tres jornadas, pero si la campaña regular finalizara hoy, la liguilla se jugaría de la siguiente manera: Mega Vs. Deportivo Rocha, Base Ortega Vs. Deportivo Lerma, Diamante Vs. Expendio Chutilla y Serrano Vs. Taller HECSA, son los ocho calificados al momento.

Pero hay cuatro equipos que aún tienen vida y se pueden meter a la pelea, ellos son Deportivo TG., Fletes Rodríguez, Atlético Guadalupe y Tacos Zody, de ahí en más, todos están descalificados matemáticamente.

De entada y como ya se comentaba, el conjunto del Taller Industrial Mega derrotó con cartones de 1 gol por 0 al Deportivo Rocha, pues este último equipo no se presentó a su compromiso.

Por su parte, el conjunto de Base Ortega, fiel a su estilo, derrochó talento a la ofensivo para aplastar al Atlético Guadalupe con abultado indicador de 9 goles por 0.

El tercer lugar de la tabla general, la oncena de Industrias Diamante se topó con el representativo de Tacos Zody, equipo al que superó escandalosamente con cartones de 8 goles por 1.

Para esta jornada 16, fue el equipo del Taller Hecsa quien se vio sorprendido, ni más ni menos que, por el Deportivo Lerma, once que opacó a los mecánicos tras doblegarlos con un marcador claro de 3 tantos por 1.

El Serrano, equipo protagonista en esta campaña pues ocupa la cuarta posición en la tabla general, una vez más dio un golpe de autoridad, pues este representativo doblegó al HP Juan Lira con indicador de 4 por 0.

Deportes Santos derrota a los Rayados de Monterrey en la final de la Liga MX Sub-16

Otro de los equipos que se echó a la bolsa tres puntos por la vía de la goleada, es el once del Expendio Chutillas, pues sus jugadores apabullaron con un marcador de 6 goles por 2 a su similar del singular nombre del futbol amateur en Durango, Deportivo Casas Palenque Compadres H100.

Continuando con los resultados, el conjunto del Deportivo TG., le arrebató el triunfo al once de Fletes Rodríguez, luego de derrotarlos con cartones de 2-1.

Finalmente, por la vía de la mínima diferencia, el conjunto de la Real Sociedad superó al combinado de Los Compadres.