Paratriatleta duranguense hace llorar a Marco Antonio Regil

El paratriatleta duranguense, Emmanuel Alfonso Zendejas Bonilla hizo llorar el reconocido conductor Marco Antonio Regil, al saber su historia de discapacidad y de que hoy en día es un deportista de alto rendimiento y además con muchas medallas en Paralimpiada Nacional.





Emmanuel Alfonso entrena en Tiger Team, más que un equipo es su familia y que siempre lo apoyan, pero sobre todo lo ven como un miembro más de su vida.

Emmanuel Zendejas a los dos días de nacido tuvo un paro respiratorio, hoy en día es deportista de alto rendimiento / Foto: Cortesía |

Nació con 2.6 kilogramos, muy pequeño de tamaño, pero a los dos días de vida le dio un paro respiratorio que duró diez minutos dañando el 70 por ciento de su cerebro.

Los médicos le decían a su familia que el resto de su vida iba a estar en una silla de ruedas en un estado vegetativo, la vida le dio un giro y ahora es de los grandes.

Fue en el programa de Teletón de este sábado por la mañana donde se dio a conocer su historia, las lágrimas de Marco Antonio Regil no se hicieron esperar, lo conmovieron por lo que es el duranguense.

Pero también otros miembros de Televisa mostraron sus lágrimas como el caso de Yurem, la actriz Gaby Platas, el comediante Ricardo Fastlicht, así como al público presente en el estudio.

Su hermano Armando quien también fue deportista y que consiguió varios podios en el circuito nacional de la Federación Mexicana de Triatlón le escribía cartas cuando estaba en terapia intensiva, hoy a sus 15 años de Emmanuel le hizo una carta más que dice:

Querido Emmanuel, cuando naciste supe que naciste enfermo, pero no me permitían entrar el hospital y eso me entristecía mucho, Dios escuchó mis oraciones y tu después de tu cirugía pudiste salir y reunirte conmigo.





Durante ocho años Emmanuel Zendejas estuvo en rehabilitación, ya que tuvo hemiparesia derecha, se sometió a cirugías, pero actualmente entrena cuatro horas diarias de lunes a domingo bajo el mando de Edgar García Lugo “El Tigre” y que además se prepara ya arduamente para los Juegos Nacionales Conade 2024.

Marco Antonio Regil terminó diciéndole al duranguense que es un chingón gracias al milagro.