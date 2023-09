“Piolín” a un pasito de Juegos Olímpicos

Está a un pasito de cumplir su sueño, en unos cuantos días podría recibir esa noticia que hable de su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, y para ello pondrá su máximo esfuerzo para hacer un buen papel en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pues Miguel Ángel “Piolín” Martínez Ramírez, está consciente de que ahí está su pasaporte.

Oriundo de la capital duranguense, desde niño se dejó seducir por el boxeo, en gran parte gracias a su abuelo Heriberto Ramírez Vallez, mejor conocido como Don Beto, a quien le dedica hasta el cielo cada uno de los triunfos.

Pondrá su máximo esfuerzo para hacer un buen papel en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 / Foto: cortesía | “Piolín” Álvarez

Nació un 17 de marzo de 2001, es vecino de la colonia Felipe Ángeles, cuando estaba en el preescolar fue alumno del presidente de la Asociación Estatal de Boxeo, César Cardoza, sin embargo en su andar por este camino de los jab y uppercut, ha pasado por varios lugares y tutelas de entrenamiento, aunque no se olvida que fue en el gimnasio de Paco Valenzuela, bajo la mano de Mario “Cholo” Ríos, donde se inició en el mundo del boxeo; luego el gimnasio de El Refugio con Moisés Aguilar, lo acogieron.

Al echar un vistazo hacia atrás, observa sus pasos recorridos para llegar hasta donde está hoy, con el deseo de viajar a París en el 2024 en la mira. Este duranguense ha trabajado intensamente, ya que los cazadores de talentos en su etapa juvenil lo invitaron a continuar su preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y a lo largo de los años ha persistido.









¿Cómo te sientes por la convocatoria a Panamericanos?

Me siento muy enfocado en mi objetivo, ahora es una nueva competencia importante para mí, de la cual estuve muchos años trabajando para poder llegar y ahora la he conseguido y realmente vamos a tener que seguir la preparación, tener bastante disciplina que es con lo que uno puede ganar, claro que el apoyo de toda esa gente que ahí ha estado.

El boxeador duranguense, Miguel Ángel Álvarez está en Colombia en campamento con la selección / Foto: cortesía | “Piolín” Álvarez









¿Cómo te preparas para una competencia tan importante?

Estamos en un campamento el 17 de septiembre, en Bogotá, Colombia; donde se tendrá toda la preparación para los Juegos Panamericanos, ahí está confirmado que habrá 12 países, en los cuales vamos incluidos, entonces se sabe que ahí estarán los rivales con los que nos enfrentaremos en los Panamericanos, por lo que los conoceremos y será de suma importancia la preparación, el campamento, así es como será una parte de la preparación.









¿Qué sientes al saber que estás a unos pasos de llegar a Juegos Olímpicos?

La verdad es un sueño que siempre tuve y ahora no me quedaré dormido, aprovecharé la oportunidad que se me concedió con el trabajo que he tenido y es lo mejor. Daré todo lo que tenga, todas mis habilidades, todo mi esfuerzo que he tenido desde que inicié en este deporte y claro para obtener una medalla muy importante, así que vamos a seguir trabajando y a dar lo mejor, primeramente Dios todo saldrá muy bien.









Sus inicios...

La historia de campeonatos de “Piolín” Martínez ya es grande, comenzó como el invencible en las Olimpiadas Nacionales, hoy Juegos Nacionales Conade, en donde durante varios años consecutivos siempre se subió al podio.

Asimismo en festivales juveniles y olímpicos, sin dejar de lado todos sus logros internacionales como en campeonatos mundiales, el más reciente en Uzbekistán; Campeonato Continental en Ecuador; Torneo Copa La Romana en República Dominicana; Torneo Copa Pacífico en Guayaquil; y Campeonato Continental en Cali, Colombia.









En Panamericanos

Fue la propia Federación Mexicana de Boxeo quien dio a conocer la lista de la delegación mexicana que estará en los Panamericanos, Santiago 2023 a celebrarse en Santiago de Chile, del 16 al 17 de octubre.

En la rama varonil están, Óscar Castañeda Jiménez en 51 kilos; Miguel Fernando Vega en 57 kilos; Marco Alonso Verde Álvarez en 71 kilos; Rogelio Romero Torres en 92 kilos; Javier Alejandro Cruz Hernández en más 92 kilos; y el duranguense Miguel Ángel Martínez Ramírez en 63 kilos.

En el caso de las mujeres están contempladas Ingrid Alexa Gómez, Gloria Fernández Quiñones, Jeniffer Yasmín Carrillo, Esmeralda Falcón Reyes y Citlalli Vanessa Ortiz.

Todos ellos entrenados por Gerardo Marrón Rodríguez, Abel Vargas Valencia y Juana Martínez Barrón.

Desde niño se dejó seducir por el boxeo, en gran parte gracias a su abuelo Heriberto Ramírez / Foto: cortesía | “Piolín” Álvarez

Por su parte, Moisés Aguilar, uno de sus entrenadores en Durango, se encuentra contento y motivado porque está a punto de cumplir un sueño y afirmó que con pasar a la final, ya sea que gane la medalla de oro o de plata ya está apuntado a Juegos Olímpicos.

Si llega a suceder eso, se solicitará realizar un dual meet ante la selección de otro país y que se efectúe en Durango.

“Por primera vez después de 30 años, un boxeador duranguense se encuentran en unos Panamericanos, Piolín cuenta con siete medallas de oro en su carrera, tres en el ámbito internacional, tres de bronce y una de plata”, dijo Moy Aguilar.