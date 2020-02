PROFEDUR Vs Deportivo Lerma, en la gran final

Los equipos de PROFEDUR (Liga Municipal de Futbol de Durango) y el Deportivo Lerma (Liga Florida Soccer) serán las escuadras que este domingo a las 12:00 P.M., sobre el campo Mendivil, estén contendiendo por el Campeón de Campeones en la edición número once del torneo que se conmemora en memoria de Héctor Said Name Urbina.

Fue el pasado 13 de febrero de 2009 que Héctor Said Name Urbina nos dejó para emprender el viaje a su encuentro con el Todopoderoso, hoy su familia y la familia futbolera de Durango lo sigue recordando y es por eso, que este fin de semana se celebrará la edición número once del Campeón de Campeones en su honor.

Este sábado se celebraron las semifinales de este cuadrangular y fueron los equipos de PROFEDUR y el Deportivo Lerma, los que derrotaron, en los campos Pica Moscos, respectivamente a las escuadras de Omega Soccer y CERESO Junior.

De entrada, es la oncena del PROFEDUR quien doblegó con cartones de 5 goles por 1 al representativo de Omega Soccer, en una contienda en donde los goles de los ferreteros fueron obra de Cristian Quiñones, Alejandro Mora (2) y un par más de Emitt Benítez, en tanto, por el flanco de los derrotados anotó Carlos Cisneros.

Por su parte, el conjunto del CERESO Junior llegaba como favorito ante el Deportivo Lerma, sin embargo, estos últimos llevaron la definición hasta los penales y desde los once pasos fueron los monarcas de la Florida los que avanzaron a la gran final.

El marcador dentro de los 90 minutos reglamentarios fue 2 por 2, en donde por el CERESO anotan Eduardo Valdivia y Cesar Luevanos, mientras que por el Deportivo Lerma anotaron Julián Sifuentes y Raúl Ríos.