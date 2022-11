PROFEDUR y Diamante, el duelo que llama la atención

Este domingo se celebrará la jornada número 15 en acciones de la Liga Municipal de Futbol de Durango, de la que hay que destacar, se estarán enfrentando los representativos del PROFEDUR e Industrias Diamante, compromiso que los pronósticos indican que será el más atractivo de esta fecha.

Los Industriales y ferreteros medirán fuerzas a las 10 de la mañana en el campo del Mendivil, un duelo en donde los jugadores del PROFEDUR llegan obligados a llevarse la victoria con la finalidad de mantenerse en zona de calificación, pues si, los del “Bibis” Salazar son octavos.

En tanto, la escuadra de Industrias Diamante, de Cayetano Hernández, favorito para llevarse los tres puntos, cuenta con 32 unidades y saltará al terreno de juego con el firme objetivo de adueñarse del triunfo, pues un triunfo con algunas combinaciones estaría llevando a esta escuadra a la tercera posición.

Por otro lado, y por sus compromisos en Copa Mazatlán, el conjunto de Taller Industrial Mega, sub líder general de la competencia, en el que milita el cancerbero Eduardo Luna Martínez, ha solicitado permiso y su enfrentamiento ante la Papelería Alan queda pendiente.

Continuando con los compromisos de esta jornada número 15, el líder general de la competencia de Oscar Jaciel Chávez Delgado, ex Atlas, ex Rebocero de la Piedad, ex Chivas Guadiana, ex Alacranes de Durango, todo indica que serán parte de una mañana tranquila, pues en el Rodríguez a las 10 de la mañana se estarán enfrentando ante la Real Sociedad, noveno de la competencia.

El rol se complemente de la siguiente manera: Hecsa Vs. Veloz Méndez, 8:00 A.M., Mendivil; Chutilla Vs. Boca Méndez, 10:00 A.M., Piedrera; Serrano Vs. Atlético Guadalupe, 12:00 P.M., Mendivil; HP Juan Lira Vs. TG, 12:00 P.M., Rodríguez; y Tacos Zody Vs. Serrano Sport, 12:00 P.M., Piedrera.