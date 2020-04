“Pytukas” Almeida jugará en el Atlético Marte

El portero duranguense Joel Ignacio Almeida defenderá su tercera camiseta en el futbol profesional salvadoreño, así lo informó en redes sociales El Grafico de El Salvador. Se trata del Atlético Marte, equipo que después de 5 años en la división de ascenso regresa al máximo circuito y ya se arma con calidad de cara al arranque del próximo campeonato.

Tras el fichaje, El Sol de Durango contactó a Joel “El Pytukas” Almeida, quien confirmó su contratación y además indicó: Pasa que el equipo es nuevo también, duro 5 años en segunda y ahorita regresara a primera apenas, entonces pues no conozco mucho la institución en si”.

Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Añadió: “Lo que si es que el presidente y dueño de El Vencedor (equipo anterior con el que estaba) será presi del Atlético Marte, entonces podría adelantarme a decir que solo con la presencia de el y su junta directiva todo será super bueno para este nuevo proyecto, pues es una gran persona don Marlon Claros y espero todo marche bien.

Indicó el Gráfico: El dirigente de Atlético Marte, Marlon Claros, confirmó que el portero mexicano Joel Almeida cuidará el arco del equipo carabinero para el próximo torneo.

Este cancerbero fue parte de El Vencedor, equipo que cedió la plaza en liga de privilegio a los marcianos, en el Clausura 2020, luego de un prologando paso por las filas de Santa Tecla desde 2015.

De acuerdo con Claros, Sonsonate y Chalatenango le habrían hecho algunas ofertas a Almeida, pero no habrían llenado las expectativas del jugador. Por lo tanto, le habría confirmado a Claros que jugará en las filas del Ballet Azul.

"En un 99 por ciento tenemos asegurado a Almeida. A mí me consta que Almeida recibió ofertas de Sonsonate y Chalatenango. También ciertos dirigentes me llamaron para ver si él estaba libre y yo les dije que si el arreglo que él pudiera hacer con esos equipos era superior a lo que nosotros le podíamos ofrecer, no había ningún problema, que él podía irse. Pero Almeida se comunicó con nosotros hace dos días y me dijo que él quería seguir con nosotros, ahora como Atlético Marte", apuntó el dirigente del equipo bombardero.

Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Por otra parte, Claros confirmó las contrataciones de Ramón Viera, Éver Hernández, Ramón Hernández y Edgar "Pipona" Campos. "La semana pasada yo ya tenía un acuerdo con Eduardo Vigil, ex de Águila, pero me habló y me dijo que iba a jugar en Firpo (aún Independiente) y le dije que no había ningún problema y que nada es bueno a la fuerza", apuntó el directivo del conjunto marciano.