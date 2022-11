Con un total de 13 triples, buena actuación de Jordon Myers y Anthony Jones, los Reyes de Durango se llevaron la victoria en el primer partido de los play offs del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), al vencer 103-80 a los Jaibos de Tamaulipas.

El Auditorio del Pueblo fue el primer escenario para el compromiso de los play offs, en donde la afición se hizo presente y presenciaron un buen espectáculo.

En el primer periodo Myer y Jones tuvieron buena productividad de puntos, mientras que por parte de los visitantes por más intentos que hicieron no pudieron marcar como ellos querían.

Reyes de Durango dominan el primer partido de los play offs./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Ocho tiros libres a favor de Durango y bien ejecutados, empezaron a marcar un ritmo diferente y con buen tino de los Reyes.

Para el segundo periodo, los Reyes se empezaron a relajar un poco y con ello, los Jaibos aprovecharon e hicieron puntos, sin embargo no fue suficiente y se fueron al descanso con 58-43.

Una vez que se regresaron a las actividades a la duela, por parte del equipo que es dirigido por Joel “Sugar” Ortiz se dedicó a hacer triples, un total de siete, cinco por parte de Santiago Nogueira y dos de Anthony Jones, del lado de Jaibos, Malik Colvin marcó diez puntos, siendo hasta el momento el jugador más sobresaliente.

Reyes de Durango dominan el primer partido de los play offs./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

En el último periodo, los jugadores titulares se fueron a la banca y le dieron oportunidad a los juveniles y al resto que no habían tenido oportunidad esto a dos minutos de terminado el encuentro, no sin antes haberse lucido Jordon Myers con varios rebotes y robando la pelota en un par de ocasiones, además de un alley up impresionante y llegar a los cien puntos.

Se terminó el encuentro, los números 103-80 con triunfo para Reyes, este sábado será el segundo encuentro en Tamaulipas, en caso de empatarse la serie, el tercero será el domingo.