Saúl "Canelo" Álvarez saldrá ganador contra Golovkin, asegura regidor duranguense

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- En fechas de fiestas patrias mexicanas tan importantes para nosotros, es un plus para impulsar más el orgullo mexicano y mi pronóstico es que Saúl “el canelo” Álvarez saldrá ganador en la pelea de box de este sábado contra Gennady Golovkyn, declaró el excampeón de boxeo y actual regidor del Ayuntamiento, Cristian Mijares.

El funcionario se pronunció respecto a la función estelar de box este fin de semana, entre el mexicano, originario de Guadalajara Saúl “canelo” Álvarez y Gennadiy Golovkin de 40 años, oriundo de Kazajistán.

Saúl "Canelo" Álvarez saldrá ganador contra Golovkyn, asegura el regidor Cristian Mijares / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Este sábado 17 de septiembre teniendo como escenario Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se llevará a cabo esta función de box con lo cual marcará una trilogía y será por los cuatro títulos de peso supermediano del mexicano.

Ante ello, el experimentado ex boxeador lagunero y hoy regidor del ayuntamiento de Gómez Palacio, comentó que para estas fiestas patrias, se ha tenido funciones de box de importantes boxeadores como Julio Cesar Chávez, Oscar de la Hoya, la “chiquita” González, entre muchos otros, quienes tienen un plus para salir a darlo todo.

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.



I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX — Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022

En este caso, "Canelo” Álvarez se enfrentará a uno de sus mejores o peores enemigos deportivamente hablando, que sin duda será una gran “guerra” deportiva arriba del ring, pues hay que recordar que nuestro compatriota viene de una derrota dolorosa, que le pegó en el “ego”.

Sin embargo, Genary Golovkin es un veterano, pero está fuerte y quiere dar el último estirón, de ahí que, seguramente vamos a ver una buena pelea arriba del ring y yo tengo la confianza de que va a ganar Álvarez.

Finalmente Cristian Mijares mencionó que Saúl se ve que va bien preparado, y en esta tercera pelea con Golovkin marcará una historia en este deporte de mexicanos al ser una trilogía de peleas de box.