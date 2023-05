Se celebró la penúltima jornada de la categoría premier en la Liga de Futbol Veteranos Durango y el panorama de los invitados a la próxima liguilla se amplia con equipos que lo están dando todo sobre el terreno de juego con la finalidad de alcanzar el objetivo.

La escuadra de la Constructora Faro de nueva cuenta sumó, sin embargo, perdió una unidad extra en penales tras empatar 1-1 con la Sección 12.

Se jugó la penúltima jornada en la premier de veteranos./ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

La once a de la Sección 44 sumó tres unidades valiosas, pues con goleada de 7 goles por 3 los profesores derrotaron a la escuadra de Vidrios Expréss.

Con estos resultados, los equipos de la Sección 12 y 44, buscarán su boleto a la liguilla en la última jornada, cuando los representativos magisteriales se topen cara a cara en lo que será el cierra de la temporada regular.

El once del Atlético Serrano dio un golpe de autoridad, pues con un marcador de 3-1 superaron a su similar del Ocra.

El Hospital Dikcava fue parte de una tarde tranquila, pues sus elementos golearon 6 goles por 0 al cuadro de Todo por no estudiar.

Los Ex Diablos de la Universidad Juárez del Estado de Durango se toparon con un rival que no era nada sencillo, el once del STEUJED SOS., equipo al que derrotaron con indicador de 5-2.

El equipo de Palenque El Ciprés Romero no se ensució, ya que por de faul derrotaron a los profesores del Exxa.

Finalmente, es la escuadra de Sercom, quien al derrotar 4 por 0 al Rivera de la Peña, prácticamente dejará a este equipo sin la posibilidad de alcanzar liguilla, si es que la próxima semana saca un buen resultado.

Autos Toby Car quiere ser parte de la fiesta grande, por lo que sus jugadores este sábado doblegaron 5-0 al Deportivo Quiñones.

El Analco se echó a la bolsa tres puntos, lo hizo por la vía de la goleada, 6-1 y tras enfrentar al Analco.

Sin duda alguna que se viene una semana llena de adrenalina, tras la llegada de la última jornada en la categoría premier en la Liga de Futbol Veteranos Durango.