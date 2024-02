Selene Figueroa, una amante de las pasarelas y el arbitraje

Es la belleza del arbitraje femenil, pero no solo ahí, sino que también le encanta estar en las pasarelas, y es que todos los días trabaja para estar en el terreno de juego como juez, pero además disfruta mucho el modelar, ella es Selene Figueroa Herrera.

Originaria de Canatlán, ya ha sido reina de su municipio y ahora va por un nuevo reto, participará en el certamen Señorita Turismo, ante lo cual ya tiene pensados algunos de los vestidos que portará.

Egresada orgullosamente de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Selene fue futbolista, pero ahora tiene sus metas bien establecidas de llegar hasta la primera división pero en el arbitraje.

¿Desde cuándo comenzó tu gusto por el arbitraje?

Mi gusto por el arbitraje comienza ya cuando voy a terminar mi etapa como futbolista universitaria, iba a ver a arbitrar a una amiga del equipo y a su papá, es cuando me empieza a llamar la atención esta profesión, después Marco Ortiz, el papá del “Gatillo” Ortiz, me hace la invitación, ahí es cuando empiezo a ver el mundo del arbitraje.

¿Cómo fue ese día de tu debut en el profesional?

Fue vivir el sueño que no pude vivir de futbolista profesional, me tocó debutar en un estadio de Primera División, el estadio Victoria de Aguascalientes, en un encuentro entre Necaxa y Cadereyta de Tercera División, fue cuando dije sí a dedicarme completamente a ser árbitro.

¿Actualmente en que divisiones arbitreas y cual ha sido el partido mas difícil?

Estoy en Tercera División profesional, Sub 19 femenil y también sub de Liga MX varonil y también he tenido participación en Segunda División profesional que es Liga Premier.

¿Cuántas horas entrenas diarias y cómo es tu entrenamiento?

Entrenó aproximadamente tres horas y media diarias, el primero es con los árbitros profesionales de la delegación, nos basamos mucho en hacer resistencia, ya sea en pista, en cerro, también un poco de fuerza en gimnasio, después yo me voy a entrenamiento funcional también con los árbitros, esto es algo extra, ahí nos enfocamos en trabajar en áreas que tenemos deficiencias, como potencia, velocidad, fuerza, agilidad

¿Es difícil ser un árbitro mujer? ¿Cómo te tratan?

Como cualquier profesión es difícil de desempeñar, todas tienen su grado de dificultad, específicamente por ser mujer me parece que es el mismo nivel de dificultad, tanto para hombres como mujeres, en la cuestión física a las mujeres nos cuesta más por nuestra anatomía, los hombres tienen más condición física.

¿Porqué te decidiste participar en el certamen Señorita Turismo?

Es otra parte de mi vida que me gusta mucho, la cuestión de modelar, portar vestidos de gala, estar en las pasarelas, se me hace la invitación y veo la oportunidad con los tiempos de trabajo se me acomoda y doy el sí en representar a mi municipio que es Canatlán, me encanta la chica diva.

¿Cuáles son tus metas en el arbitraje?

Llegar a una Primera División Femenil, a mediano y largo plazo, formar parte de divisiones varoniles como es Expansión o Liga MX, y la meta más grande es conseguir un gafete FIFA, pero es a largo plazo, porque es un proceso que se tiene que vivir y aun hay mucho que aprender.

¿Quiénes son tus ídolos?

Dentro del arbitraje está el Gato Ortiz, el hecho de estar entrenando con el, ver su trayectoria, de ver cómo empezó y lo que nos platica es una inspiración para mi, de querer hacer grandes cosas para trabajar, también están Karen Díaz y Mayra Mora que son árbitros asistentes FIFA que sin duda son pioneras dentro del arbitraje femenil, son mujeres muy exitosas y con gran trayectoria