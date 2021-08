Temporada de contrastes para Generales de Durango

Se ha ido una temporada 2021 en la Liga Mexicana de Beisbol con unos Generales de Durango que, deportivamente hablando, dejaron mucho que desear, tomando en cuenta todo lo prometido previo al arranque de una campaña atípica, puesto que fue muy corta y se regresó de una pandemia que terminara plasmada en los libros de historia.

El propietario del equipo Juan Carlos Martínez y su coequipero, el presidente adjunto de Generales de Durango, Eddy Diaz, apostaron y hablaron maravillas de cada uno de sus peloteros, sobre todo de los que con bombo y platillo fueron presentados como nuevos integrantes de la organización duranguense.

Criticas pueden existir en racimo, sin embargo, hoy es tiempo de recapacitar y la temporada 2021 se puede resumir con unos Generales de Durango que deportivamente hablando culminaron como el peor equipo de la campaña al lado de los Guerreros de Oaxaca, ambos con un récord de 20 ganados y 45 descalabros.

Administrativamente se habla de que, la directiva que encabezan Martínez y Diaz, ha cumplido con lo pactado con cada uno de sus jugadores, esos mismos peloteros que no dieron la cara por esa directiva que a lo largo de la campaña los defendieron, incluso los alabaron, no obstante, el jalón no fue reciproco.

Se va una temporada que en el pitcheo no se puede presumir mucho, incluso Tiago Da Silva no lució como en temporadas pasadas, Ranfi Casimiro y Wendolin Bautista de lo mejor, los gemelos Isaac y Hendrick, con su debut, lo mejor de la temporada, de ahí en más, no hay más nada.

A la defensiva destaca Tito Polo en el jardín central, mucha seguridad, Aneury Tavares hizo lo suyo, Giarratano trató, pero necesita adaptarse, Moi cumple, Mayora es garantía, Muñoz hace lo suyo en la primera y finalmente, Paulino tiene poder detrás del plato.

A la ofensiva, importante subrayar lo hecho por Tito Polo, pues el colombiano finalizó con un porcentaje de .375, lo que catapulta a ser el mejor tercer bateador de la temporada, ya que pego 63 imparables, 5 jonrones e impulso a 16 Generales.

En este mismo tenor, hay que apuntar que Garzón se mostró mejor que Paulino pues impulso 18 carreras, Muñoz quedo a deber, al igual que Moisés Gutiérrez, Aneury Tavarez dentro del top ten en el bateo de la liga y Alberth Martínez, una vez que dejo las lesiones atrás fue clave en varias de las pocas victorias de Durango.

En fin, nos vamos como el peor equipo de la temporada, por el momento trasciende que Juan Carlos Martínez sigue al frente de Generales, pero ya busca empresarios de peso que puedan venir a consolidar una asociación que le pueda dar mejores dividendos a Generales.

Lamentablemente, Eddy Diaz, como todos sabemos, tendrá actividad en el invierno como manager de los Venados de Mazatlán, y la gran incógnita será, si para la próxima temporada continúe como el capitán de la nave, pues hay que decirlo, a pesar de que no hubo números positivos esta temporada, “El Comandante”, con muchas de sus acciones, no solo se ganó el respeto, sino que también el cariño de los duranguenses, por lo que sería una gran noticia que continuara en Liga Mexicana de Beisbol con los Generales de Durango.

Finalmente, no podemos dejar de lado la gran participación de la mejor afición al beisbol de la LMB., la gente de Durango, esa fanaticada fiel, la que consiente, la que siempre alienta, la que ama a sus peloteros, en fin, simplemente la mejor.