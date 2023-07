El jugador duranguense de tan solo 14 años de edad, Ulises Ortiz Rojas, debutó la noche de este jueves en el Circuito de Baloncesto del Pacifico –CIBAPAC-, en la victoria de su equipo de Reyes sobre el cuadro de Frayles de Guasave, todo esto dentro del compromiso que se desarrolló en el Castillo, la catedral del basquetbol en Durango, el Auditorio del Pueblo.

Con un marcador de 84 – 78 el cinco de los Reyes hizo valer su condición de local para derrocar a la siempre poderosa escuadra de los Frayles de Guasave, en un encuentro que jamás se le borrará de la cabeza a Ulises Ortiz Rojas, pues ha hecho historia debutando en este gran circuito basquetbolero que tiene la Republica Mexicana.

Durante los últimos segundos del primer cuarto se generó una pausa sobre la duela, Santiago Nogueira, quien fungió para este compromiso como coach de Reyes, lanzó el tan esperado grito: “Ulises a la cancha”.

Ulises Ortiz debuta en el Circuito de Baloncesto del Pacifico / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Consciente de la responsabilidad, Ulises relata que ingresó concentrado, ya en el partido logró desmarcarse y de inmediato, cargado a la izquierda buscó el perímetro de tres, ahí quedo solo sin marca, de esto se percato el movedor extranjero Anthony Jones, quien de inmediato le dio la pelota al juvenil para disparar, encestar y provocar el alarido de la afición.

En entrevista para El Sol de Durango, el propio Ulises Ortiz Rojas, compartió con nuestros lectores su experiencia de debutar en CIBAPAC, en donde de entrada externó:

"Lo primero fue concentrarme, todo el día estuve emocionado, por eso mismo quite los nervios, ya en el momento que me dijeron vas por el cambio, estaba ahí sentado y lo único que hice fue visualizarme encestando un triple".

¿Cuál es el recorrido en la carrera deportiva de Ulises Ortiz Rojas?

Inicie en la Academia Sun Devils, y de ahí se abrieron varias puertas, tuve la fortuna de ir a Los Ángeles con la Selección Mexicana, y ahora, próximamente iré a Barcelona para representar de nuevo los colores de México.

¿Qué viene para los Reyes en CIBAPAC?

Vamos a jugar contra Piratas de Mazatlán el viernes y Badiraguato en sábado, ambos compromisos estarán arrancando en punto de las 20:30 Horas.

¿Qué pasa por la cabeza de Ulises, en esos momentos demandantes en que estas en la duela compitiendo?

Siempre hay que dar el máximo para brindarle a la casa lo mejor, me enfocó en mí, no me importa contra quien estoy jugando, siempre es enfocarte en ti, pues tu sabes de lo que eres capaz y no esperar a que los demás te digan lo que puedes hacer.