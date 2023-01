Visorías en Durango para la Selección Mexicana de Futbol 7 infantil

Este sábado 4 de febrero se llevarán a cabo las visorías para la Selección Mexicana de Futbol 7 en Durango, por lo que invitan a todos los pequeñitos a mostrar sus habilidades.

Es la gran oportunidad para todos aquellos pequeñitos que son amantes del deporte más popular del mundo y donde tienen la oportunidad de demostrar todas las facultades con las que cuentan.

A las 09:00 horas arrancarán las visorías en las categorías 2016-2017 y 2014-2015, para las 10:00 horas darán arranque los nacidos en 2012-2013.

Posteriormente entrarán en acción a las 11:00 horas los nacidos en 2010-2011, para medio día tendrán la oportunidad los de 2008-2009.

A las 13:00 horas se cita a los futbolistas nacidos de 2006-2007, también se contará con la oportunidad para la rama femenil, en la Sub 15, Sub 17 y Sub 20, la cita es a las 14:00 horas.

Finalmente a las 15:00 horas, será el tiempo para que los nacidos de 2004-2005 puedan formar parte de la selección.

El registro se tendrá que realizar al 3310523050, en donde se tendrá que mandar nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono, ahí mismo se podrán pedir más informes.