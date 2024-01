Zombiie Chess Tournament con premiación de 14 mil pesos

El próximo sábado 27 de enero se llevará a cabo el Zombiie Chess Tournament, en donde se contarán con las categorías Libre y Juvenil 2009 y posteriores, con una premiación jugosa de 14 mil pesos.

Te puede interesar: Duranguense Alejandro Mayorga deja Chivas ahora es de Necaxa

El Colegio Kender junto con Luis Salcedo Alba, convoca a toda la comunidad ajedrecística a participar en la tercera edición de la competencia en mención, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la institución ubicada en calle Constituyentes esquina con Viña del Mar.

Imagen ilustrativa | Anuncian selectivo de ajedrez para juegos Conade 2024 en Lerdo / Foto: Pixabay

Se tiene un cupo de cien participantes, en el caso de la categoría Libre es para cualquier jugador que así lo desee, mientras que en la Juvenil es para los nacidos en el 2009 y posteriores.

La primera ronda dará inicio en punto de las 09:30 horas, el resto de las siguientes rondas se jugarán de manera consecutiva, llevándose la premiación al término de la última.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Se utilizará el sistema suizo basado en rating a seis rondas, se utilizará la puntuación Bilbao en la realización de los emparejamientos.

El enlace de las inscripciones es el siguiente https://forms.gle/awbJeQyNfnxR64Se9, para cualquier duda o aclaración se puede mandar mensaje al 6181661970 o al 6182672330.

via GIPHY

En la categoría Libre se premiarán a los primeros cinco lugares con mil 500 pesos, mil 300 pesos, mil 100 pesos, 900 pesos y 700 pesos, respectivamente, además se gratificará al mejor Senior, mejor Femenil, mejor Sub 2000, mejor Sub 18 y mejor Sub 16 con 500 pesos cada uno.

Por su parte en la categoría Juvenil, lo cinco primeros lugares se llevarán efectivo, además de galardonar a la mejor Femenil, mejor Sub 2011, mejor Sub 2013, mejor Sub 2015 y mejor Kender.

Deportes “Gatillo” Ortiz arbitrará a CR7 en Arabia Saudita





Queda estrictamente prohibido para los jugadores acordar tablas antes de la jugada 20, en caso de hacerlos ambos jugadores serán sancionados con la pérdida de partida.

Se hace la recomendación que cada jugador lleve su equipo de ajedrez, tablero y reloj.