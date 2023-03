¡Admirable! Joven con sordera sale adelante como cajera de supermercado en Durango

Recientemente en redes sociales se viralizó la historia de Lupita Calvario, una joven con sordera que labora en un supermercado de la ciudad de Durango para salir adelante. Hecho que le valió el reconocimiento y aplausos por parte de los internautas por ser un ejemplo de superación.

Laura Guillén, usuaria de Facebook, compartió un poco de la historia de la joven, la cual acompañó con una fotografía donde la muestra portando su uniforme. Hasta el momento de esta redacción la publicación suma más de 800 likes y ha sido compartida 300 veces.

En ella la mujer escribió el siguiente texto: "Hoy tuve el gusto de conocer en Walmart El Edén, a Lupita. Ella es cajera y no oye, es sorda. Lo supe porque me pidió bajarme el cubrebocas para leer mis labios cuando le di mi número de teléfono (para las promociones)".

Asimismo destacó que Lupita es muy amable y se ha esforzado por hablar "casi perfecto", agregó "habla tan bien, que si ella no me hubiera dicho que quería leer mis labios, no me habría percatado".

Finalmente Laura indicó que le solicitó la fotografía y aunque al principio le dio pena, luego se animó y accedió con mucho gusto cuando le comentó que compartiría la historia en redes sociales, ya que "es un digno ejemplo de perseverancia y actitud positiva ante la vida. ¡Eso es la verdadera inclusión!", concluyó.

Por su parte Lupita comentó dicha publicación mencionando la alegría que le da que las personas reconozcan su labor y agradeciendo a cada uno por lo comentarios positivos.

"En serio gracias y más que nada también le doy las gracias a Walmart porque me da la oportunidad que en muchos lugares me negaron, he conocido a personas extraordinarias... En serio mil gracias, dios me los bendiga todos los días", escribió la joven.