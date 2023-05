Al ritmo de peso pluma maestra enseña español en escuela de EU

La popularidad de Peso Pluma va en aumento, cada día son más personas las que se suman a su club de fans, incluso aquellos que no hablan español quienes se han visto envueltos por la efervescencia del cantante mexicano.

Su tema “Ella Baila Sola” se ha convertido en la canción del momento no sólo en México, sino en otros países como Estados Unidos; incluso el joven se convirtió en el primer cantante de regional mexicano en presentarse en el programa de Jimmy Fallon.

Educationg the youth, one corrido at a time

Su popularidad es tan grande que incluso su música ya llegó a las aulas del país vecino, pues recientemente en TikTok se viralizó un video en el que se muestra como una maestra usa la letra de “Ella Baila Sola” para enseñarle español a sus alumnos durante una escuela de Estados Unidos.

El clip muestra a la maestra frente a un pizarrón donde se proyecta la letra de la famosa canción de Peso Pluma, título que ella pregunta (todo en inglés) a sus alumnos qué es lo que significa.

"BELLA "👹 Ella Baila Sola sang by my class. What song should we do next? (permission was given)

Asimismo la docente también explica y traduce a sus alumnos algunos modismos como “morra” o “compa” y otros más que se encuentran en la pegajosa canción.

En un segundo video se muestra a los alumnos emocionados cantando la canción e incluso algunos comienzan a mover sus pies pero no se animan a bailar del todo.

Como era de esperarse el video se viralizó en cuestión de horas, a la fecha suma más de 2.6 millones de visualizaciones y más de 2 mil 200 comentarios.

Los videos desataron un debate en redes sociales, ya que algunos internautas aseguran que la canción sirve perfectamente para enseñar español de manera sencilla, mientras que en algunas escuelas de México se enseña inglés con canciones como My heart will go on, Lemon tree, Loosing my religion o alguna de the Beatles.

Mientras que otros aseguran que es lamentable que los estadounidenses aprendan el idioma con este tipo de contenido.