¿Cobraste una remesa el sábado 13 de abril en Durango?, te están buscando

Las redes sociales vuelven a fungir como una herramienta de búsqueda, y es que se ha solicitado a través de diversas publicaciones en estas plataformas, la ayuda para localizar a una mujer que acudió el sábado 13 de abril al Banco Azteca, precisamente en la sucursal del bulevar Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango.

Según se explica en páginas de Facebook, fue una mujer quien cobró una remesa, y aunque sí se le entregó el dinero, por un error no se imprimió el ticket, de tal manera que en el proceso resultó un faltante en las cuentas de la empresa.

“Buenas noches, con permiso del administrador, estoy tratando de localizar a una señora que fue el pasado sábado 13 de abril a cobrar una remesa por $35,000.00, a Banco Azteca en la sucursal de Domingo Arrieta. Por un error se le entregó el dinero más el ticket no se imprimió, por lo tanto al final del día ese dinero me faltó en la caja. De antemano much@s gracias, sé que aún existe gente honesta y sé que la persona no se percató de lo ocurrido”, se lee en las redes sociales.

La publicación en Facebook ha recibido cientos de comentarios, algunos usuarios en la expectativa que la mujer se dé cuenta que la buscan y vuelva para colaborar con el trámite, pero también hay quienes critican a las dos partes.