Colaboración de Peso Pluma y Bizarrap causa furor en redes sociales

El popular cantante de corridos tumbados, Peso Pluma sigue causando furor ya no solo en el público mexicano sino también a nivel internacional, con su música ha logrado apariciones en programas de televisión así como colaboraciones con importantes artistas como Becky G.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, actualmente es el artista mexicano que más popularidad ha ganado en las listas de música internacionales como Spotify, ocupando el segundo lugar del Top 50 como el artista más escuchado.

Su popularidad lo ha llevado a tener colaboraciones con diversos artistas, presentándose en grandes escenarios como el Festival Coachella, logrando desbancar de la lista de popularidad a artistas internacionales como Bad Bunny y Miley Cyrus.

Si duda cada tema que lanza al mercado se convierte en un éxito, por lo que este 30 de mayo anunció su nueva colaboración con un famoso compositor, quien también ha logrado construir un nombre en la industria musical, se trata de Bizarrap, quién recientemente tomó aún más popularidad tras su colaboración con Shakira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)









¿Cuándo se estrenará la canción de Bizarrap y Peso Pluma?

A través de sus redes sociales que Bizzarap anunció que este nuevo tema saldrá a la luz el miércoles 31 de mayo, siendo la "BZRP Music Sessions Vol. 55" junto al mexicano.

Fue a través de un de un video estilo cortometraje que el artista argentino anunció su colaboración con Peso Pluma, en este se muestra a un ratón que hace referencia a Bizarrap, buscando hacer música desde su hogar pero al salir se encuentra con un humano que solo quiere aniquilarlo, sin embargo lo rescata otro ratón idéntico al cantante de corridos tumbados.

MIÉRCOLES 31/05

(o sea mañana)



BZRP #55 pic.twitter.com/UTSnbPS8Rd — bzrp (@bizarrap) May 30, 2023

Este duo Bizarrap y Peso Pluma promete ser una fusión innovadora y llena de energía. Ambos artistas han demostrado su habilidad para cautivar al público con su estilo único, y ahora se unen para crear una nueva fusión.

La emoción que viven los fanáticos de ambos artistas ha quedado evidenciada con las reacciones que ha generado la publicación, pues ya cuenta con casi un millón de reproducciones y ya solo están a la espera de esta nueva colaboración.

🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/H6zkawRYbi — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) May 30, 2023

Mientras que en redes sociales los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, por una parte están aquellos que aplaudieron la colaboración y aseguraron que incluso sería más exitosa que la que realizó recientemente la colombiana Shakira.

Pero no faltaron aquellos que criticaron el anuncio e indicaron que Peso Pluma no hace música y no merecía esta oportunidad. Lo cierto es que la fama del mexicano va en ascenso y no hay quien pueda frenar el furor por su música.