Dale la bienvenida al otoño con estas hermosas plantas

En los últimos años la tendencia de comprar y cuidar plantas ha incrementado entre los jóvenes, sin embargo durante este tiempo de confinamiento debido a la contingencia sanitaria, muchas personas decidieron sumarse a esta iniciativa e incluso algunos ya se declararon amantes oficiales de estas.

Así que si tú eres conocido (a) entre tus amigos y familia como la "señora de las plantas", no puedes dejar de leer ya que enseguida te compartiremos algunos de los mejores tips así como flores que son perfectas para tener en esta época del año.

Dale la bienvenida a una de las estaciones más hermosa y pintoresca: el otoño, con estas plantas que son perfectas para combinar con los colores cálidos y que darán armonía, tranquilidad y frescura a tu hogar. Además que no exigen demasiados cuidados, así que los principiantes pueden iniciarse con ellas.

"Epipremnum aureum", conocida como potus, pothos o potos. La puedes conseguir en cualquier vívero, es bastante noble ya que se adapta a temperaturas de entre 17 y 30ºC, y solo debes regar cuando la tierra esté seca.

Ver esta publicación en Instagram This planter looks simple yet elegant 💛 And the creamy leaves adds more beauty to it.🍂🍂

A continuación tenemos la famosa palmera de bambú o palmera china, "Raphis excelsa", no tendrás problema alguno para conseguirla y es perfecta para estar al interior del hogar. Pero debemos resaltar que esta puede llegar a crecer hasta tres metros de altura.

Ver esta publicación en Instagram Essa lindeza #raphisexcelsa está comigo há três meses e nunca apareceu aqui!!!

Quien no ha escuchado hablar de la lengua de suegra o lengua de tigre, "Sansevieria trifasciata", esta será una excelente compañera para aquellos que no saben mucho sobre cuidados de plantas, pues sobrevive en condiciones desfavorables, e incluso en época de calor llega a soportar hasta los 40ºC y muy bajas de hasta -5ºC.

Ver esta publicación en Instagram 💕SANSEVIERIAS 🐍🌱 In equally beautiful 😍 pots decorated with mixed colored pebbles 💗

También esta el árbol del caucho, "Ficus robusta", una planta que ayuda a purificar el aire, pero ojo ya que esta requiere bastante espacio para sus raíces, pues en poco tiempo puede crecer mucho.

Ver esta publicación en Instagram ficus robusta🌱 Dzień dobry w poniedziałek!

Otra magnifica opción es la "Espatifilo", también conocida como flor de la paz o flor de muerto, sobrevive con poca luz y agua, además de que crece en temperaturas superiores a los 18ºC. Pero se recomienda mantenerla lejos de las corrientes de aire.

Ver esta publicación en Instagram •Spathiphyllum sp.• เดหลีใบมัน พุ่มแน่นมากๆ ดอกเยอะด้วยค่ะ

Y para todos aquellos amantes del cultivo y los huertos en casa aquí también les compartimos algunos tips, además de los mejores frutos que en época de otoño se pueden sembrar.

El ajo es una planta que le sienta bastante bien la temporada de otoño-invierno, se puede utilizar un diente grande para sembrarlo a tres centímetros de profundidad, y se cosecha en mayo o junio.

También puedes sembrar chícharo, la mejor época para hacerlo es en octubre ya que no le gustan las temperaturas bajas. Es una planta muy noble.

El apio resiste bien las heladas, pero no tan fuertes. Necesita mucha agua, pero no al punto de inundarla, no le gusta la luz del sol ni el calor.

Estas son tan solo algunas de las muchas plantas y frutos que puedes cuidar en esta época del año. ¡Animar! Y comienza a adentrarte en este maravilloso y colorido mundo.