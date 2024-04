Estos son algunos mitos y supersticiones en torno a los eclipses

Este 8 de abril los ojos de todo el mundo se posarán sobre Durango, Sinaloa y Coahuila, ya que estos tres estados tendrán una vista privilegiada para presenciar el Eclipse Total Solar 2024.

Sin embargo, en la actualidad persisten distintos mitos y supersticiones en torno a los eclipses, siendo los más comunes los siguientes: afectan a las embarazadas, traen mala suerte, e incluso que anuncian el fin del mundo, ¿pero qué tan ciertos son éstos?, durante años, expertos en la materia se han avocado a desmitificarlos basándose en datos científicos.

Luis Rubio y Raúl Cruz, integrantes de la asociación científica Cazadores de Estrellas Durango, son parte de la comunidad científica que buscan romper con estas creencias y acercar a la sociedad duranguense a la ciencia a través de la divulgación de la astronomía.





Los jóvenes especialistas explicaron para El Sol de Durango que los eclipses no son malos, por el contrario, se trata de fenómenos astronómicos fascinantes que hoy en día tenemos la oportunidad de apreciar, sin embargo, siempre debe realizarse con cuidado y nunca observarse directamente, ya que el espectro electromagnético, que son distintas longitudes de onda, que comprende desde la luz visible hasta la luz infrarroja y ultravioleta afecta irreversiblemente nuestra retina.

Siendo la luz ultravioleta la más dañina, pues ésta puede ocasionar lesiones severas en la piel pero especialmente en la vista.

Por ello es necesario utilizar filtros solares certificados para evitar que los rayos ultravioleta dañen la retina, ya que una de las consecuencias de mirar el fenómeno sin protección es la retinopatía solar, el cual es un daño asociado a la pérdida de visión permanente y sin cura.

Como sabemos este 8 de abril ocurrirá el espectáculo astronómico más esperado por duranguenses

Por otra parte, en el caso de las embarazadas, Raúl Cruz puntualizó que no es necesario que se protejan con seguritos o hilo rojo; dijo que hay quienes lo hacen porque tienen la creencia de que este fenómeno puede provocar labio leporino en el bebé, lo cual es totalmente falso, pues no existe ninguna prueba científica que indique que los eclipses afecten en el desarrollo del producto.









¿El eclipse podría ser el fin del mundo?

Otra de las creencias más populares es que este tipo de eventos astronómicos anuncian el fin de mundo o que podrían provocar desastres naturales, pero la verdad es que no existe ninguna correlación donde el evento ocasione catástrofes.

Por ello, los cazadores hicieron un llamado a la ciudadanía duranguense para que este 8 de abril no se pierda la oportunidad de observar este eclipse, eso sí, con todas las medidas de seguridad que se han dado ha conocer.

Asimismo, destacaron que este eclipse es importante para la entidad, ya que ésta es una de las principales sedes donde se podrá presenciar, además recordaron que el último fenómeno ocurrió hace 101 años en Durango, por lo que científicos de diferentes agencias espaciales de todo el mundo acudirán a la ciudad para documentar y posteriormente estudiar este fenómeno, con lo que se busca mejorar la tecnología satelital y continuar con el estudio de los ciclos y energía del sol, así como del propio universo.









¿Debemos proteger a las mascotas del eclipse?

Por otra parta parte, los integrantes de esta asociación informó que durante el eclipse solar los animales pudieran presentar comportamientos inusuales, algunos por instinto vuelven a sus nidos, mientras que los nocturnos comienzan a salir de sus cuevas, sin embargo este fenómeno no afecta en absoluto en su salud, por lo que no se requiere que se les proteja de ninguna manera, incluso si salen de casa durante este fenómeno no les provocaría ninguna afectación.

Explicaron que en el caso del Zoológico Sahuatoba, algunos animales como leones, tigres y changos podrían llegar a emitir sonidos durante el eclipse, pero es totalmente normal.