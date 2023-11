Estos son los nominados a Juego del Año en "The Game Awards 2023"

Por fin se ha revelado en directo la lista completa de juegos nominados en diversas categorías de la ceremonia de entrega de premios 'The Game Awards 2023', uno de los eventos más importantes de la comunidad de videojuegos, donde destacan los mejores títulos de los últimos 12 meses.

El periodista Geoff Keighley productor ejecutivo y anfitrión de 'The Game Awards 2023' ha sido el encargado de presentar a los nominados en las más de 30 categorías que conformarán la gala de este año el próximo 7 de diciembre a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch.

Los 'Game Awards', iniciados en 2014 como sucesores de los Spike VGA/VGX, son una destacada gala de premios de videojuegos. Originados tras la insatisfacción con el cambio de formato de los Spike VGA a Spike VGX en 2013, Geoff Keighley creó este evento para revitalizar la calidad de la ceremonia.

Con el respaldo de importantes empresas de la industria, como Activision, Electronic Arts, Microsoft, y Nintendo, entre otras, los premios no solo reconocen a los mejores juegos del año en diversas categorías, sino que también sirven como plataforma para la presentación de futuros juegos y contenidos descargables.

La selección de ganadores en categorías técnicas se realiza a través de un jurado especializado, mientras que las categorías populares y de eSports son votadas por el público en línea a través de la página oficial del evento.









Juegos nominados a GOTY 2023

Son varias las categorías que se premian en este importante evento sin embargo la más destacada es sin duda la llamada GOTY (Game of the year). Algunos de los nominados según los internautas en diversos foros de discusiones y redes sociales ya estaban seguros que terminarían como candidatos, sin embargo otros entraron en la lista superando las expectativas.













Alan Wake 2

Comenzamos la lista con una sorpresa, Alan Wake 2, una secuela muy esperada de un titulo lanzado en 2010, diversas opiniones de varios analistas de videojuegos lo catalogan como un titulo que redefine la experiencia al sumergirse de lleno en el género de supervivencia y terror sin embargo comentaban que se encontraba muy lejos de entrar en esta categoría por lo que fue una grata sorpresa para muchos.









Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3, creado por 'Larian Studios' , un titulo muy sonado en los últimos meses que sumerge como nunca antes había visto al jugador en la experiencia de los juegos de rol, con más de 17 mil variantes de finales, rompió récord como el juego más vendido de la plataforma de Steam y fue protagonista de mucha controversia y aceptación al no añadir contenido adicional de pago, algo que se había convertido en una practica muy común en los últimos años.









Marvel's Spider-Man 2

El trepidante regreso de Spider-Man al mundo de los videojuegos ha sido un fenómeno, con Marvel's Spider-Man 2, la apuesta de Sony dio mucho de que hablar, un titulo en el cual resalta su historia, jugabilidad, combates intensos, emocionantes y una exploración que transmite total libertad por la ciudad de Manhattan, de los juegos más esperados del año sin duda tenia que estar en la lista de nominados.









Resident Evil 4

Capcom reconstruyó Resident Evil 4, destacando su potente motor gráfico, ReEngine. El juego retomó ideas y elementos que convirtieron al original en un referente de los juegos de acción y supervivencia. Esta nueva versión no solo buscó modernizar y atemporalizar los aciertos del juego original, sino que también tuvo la audacia de superarlo. Resident Evil 4 Remake logró este desafío de manera impresionante, mostrando cómo y hasta qué punto pudo superar las expectativas.









Super Mario Bros. Wonder

Otra sorpresa es el recién lanzado Super Mario Bros. Wonder el cual se presenta como la síntesis de todas las lecciones aprendidas desde la era de la NES hasta la actualidad de la Switch. Surge como el legítimo heredero de las obras maestras de toda la historia de Nintendo, una auténtica maravilla que impresiona a quienes lo experimentan.









The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Y por último pero no menos importa el que sin lugar a duda fue el juego más esperando de todo 2023, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, una digna secuela de su predecesor Breath of the Wild quien fue juego del año en 2017, una historia envolvente, gran jugabilidad en un mundo abierto que da completa libertad al jugador y una nueva mecánica nunca antes vista para crear todo tipo de cosas dentro de la aventura donde la imaginación era el limite.

La cuenta regresiva ha comenzado para la gran velada que honrará la excelencia en el mundo de los videojuegos. Las votaciones ya están disponibles en el sitio oficial de 'The Game Awards 2023'.

Con excelentes candidatos es complicado el panorama para decidir cual de estos títulos excepcionales se llevará a casa el gran galardón. Aficionados en todo el mundo ya están a la espera de que llegue la fecha para conocer los resultados.