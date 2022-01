¿El mejor jefe del mundo? Ahorró durante un año para llevar a sus empleados de vacaciones

Los empleados de una empresa en Paraguay vivieron el sueño de todo trabajador. Su jefe decidió agradecer el esfuerzo y dedicación de cada uno con un regalo por el que muchos aseguran que es "el mejor jefe del mundo".

Sebastián Sánchez tiene 34 años y es dueño de la firma SF Maquinarias, la cual se dedica a la renta, venta y reparación de maquinaria de construcción. Desde que comenzó en el mundo empresarial, prometió ser un jefe diferente.

Bajo esta mentalidad, el ingeniero y empresario comenzó a ahorrar durante todo un año para llevar a sus 15 empleados de vacaciones a la playa y hospedarlos en la Perla del Sur, un hotel de cinco estrellas ubicado en Encarnación, Paraguay, sin que tuvieran que gastar ni un solo peso.

"Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones", dijo Fabiola Colnago, esposa de Sebastián, en entrevista para el diario Extra de Paraguay.

Fabiola contó que con la finalidad de obtener ingresos extras, los empleados preferían seguir yendo a trabajar y no tomar sus vacaciones, razón por la que decidieron darles esa sorpresa en diciembre del año pasado.

"Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia".

Sin importar nada más que darles un descanso bien merecido lejos de lo laboral, la empresa suspendió actividades esos días y al asegurarse que todo había salido bien, el jefe ya está planeando otro viaje, esta vez, a las playas de Brasil, donde además, los trabajadores estarían acompañados de sus familias.

"Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen", destacó Fabiola.