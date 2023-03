Joven celebra su graduación en mercado donde trabajan sus padres

Graduarse de una carrera es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de cualquier persona. Es una maravillosa sensación de logro y realización, el comienzo de nuevos sueños y metas. Dejar de ser estudiante para convertirse en profesional.

Sin embargo detrás de todos esos logros también existen personas que ayudan a que las metas se cumplan, pueden ser padres, abuelos, tíos o hasta amigos que hacen todo lo posible por apoyar los sueños de otros.

Así como María José, quien en compañía de sus seres queridos compartió su alegría y logro desde el sitio, que con trabajo, le permitió costear su carrera de Ingeniería Civil.

María José Corpus es originaria de Santillo, Coahuila, quien en su cuenta de Facebook compartió su logro, donde publicó fotografías donde posa con su birrete y toga en el negocio de sus papás teniendo como fondo la carnicería.

Hecho que conmovió a los internautas, en especial por el mensaje que le dedicó a sus padres y al negocio donde ellos se ganan la vida.









El mensaje que la recién graduada dedicó a sus papás

La egresada relató el sacrificio que le tomó a sus padres para solventar los gastos escolares. "Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer”, escribió.

De igual manera agradeció y dijo sentirse bendecida por la fortuna de trabajar y formar parte de la carnicería, ya que hizo hincapié que sin el negocio y el ejemplo de humildad de sus padres no le hubiera sido posible graduarse.

María José destacó que tanto su mamá como su papá son su mayor ejemplo de vida, por ello se siente agradecida de culminar su formación profesional rodeada de sus seres queridos.

Como era de esperarse la acción de María José, quien se graduó el pasado 25 de marzo, conmovió a los usuarios de redes sociales, quienes además de felicitarla le aplaudieron la humildad con la que agradeció a sus papás por su apoyo.