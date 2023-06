Jóvenes de Acapulco usan patrulla para grabar videos en TikTok

Recientemente en redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia como varios jóvenes usan una patrulla de la policía para realizar un TikTok, esto en una de las zonas más peligrosas de Acapulco.

El video comenzó a circular desde el pasado viernes 9 de junio, el cual inmediatamente se viralizó por lo que despertó la furia de algunos internautas que expresaron su descontento debido a la violencia que se vive en la ciudad.

La patrulla está asignada a la Policía Turística del puerto, y lleva placas del estado de Guerrero. Dicho video duró apenas 28 segundos y fue grabado en plena costera Miguel Alemán.

El tiktoker Brandon Narvae fue el encargado de publicar el clip en el que se observa a cuatro supuestos detenidos, todos sin camiseta, posteriormente aparece un joven y otro (simulando ser una mujer) que pregunta si los conoce.

“¿Tú los conoces, verdad? Es que él junto con todos ellos me besaron, me tocaron… y no me pagaron”, dice el sujeto que se sube a la patrulla para irse con los detenidos en este video que al parecer se hizo con la intención de "dar risa" en TikTok.

Aunque lograron su cometido de volverse virales, usuarios señalan que hay una fuerte cantidad de violencia en Acapulco, como para hacer este tipo de acciones.

Los internautas criticaron a la policía de Acapulco, quienes prefieren prestar sus patrullas para videos de TikTok en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad a la zona, pues la violencia ha crecido en los últimos meses.

En lo que va de 2023 se han registrado más de 240 homicidios dolosos en el puerto de Acapulco, zona pde miles de turistas.













Acapulco una de las zonas más peligrosas de Guerrero

Acapulco se ha vuelto una de las zonas más peligrosas de Guerrero, pues tan sólo en el periodo de Semana Santa, en el pasado mes de abril, el gobierno de Guerrero contabilizó 19 asesinatos en varias playas pertenecientes a Acapulco, estos por ataques a turistas por parte de hombres armados.

Hasta el momento las autoridades de Acapulco y de Guerrero no han dado ninguna declaración ni la razón por la que los jóvenes usaron la patrulla en cuestión.