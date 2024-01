¡Lo encontramos! La historia detrás del repartidor de DIDI a caballo

En las últimas horas se viralizó y volvió tendencia en las redes sociales el caso de una joven pareja que trabaja como repartidora de comida por aplicación, pero, utilizando como medio de transporte un caballo. Fueron decenas de duranguenses que en medio del asombro los capturaron en imágenes que enseguida difundieron en plataformas como Facebook, Twitter y TikTok.

Se trata de Felipe y Andrea, una joven pareja que en equipo con “El Diamante”, su caballo, entregan comida a quienes hacen uso de la aplicación DIDI; esto ha atraído las miradas de quienes se los encuentran en las calles.

“Una disculpa por ir retrasado, les va a llegar el del caballo”, les escribe Felipe a quienes están en espera de sus alimentos, pero que son pacientes a los tiempos de traslado propios de un caballo.

“…nos ven en la calle y nos toman fotos, nos graban, ayer que andábamos repartiendo, venía una caravana detrás de nosotros, allá por la colonia Valle del Sur. Venían camionetas detrás de nosotros grabándonos, se paraban y nos decían que si nos podían tomar foto. Los niños se acercaban que si podían tocar el caballo, pero cuando les decíamos ‘traemos pedido’, corrían los papás y les decían ‘no los entretengan, dejen que lleven el pedido’”, contó Andrea para El Sol de Durango, al ser cuestionada sobre el “boom” que ha sido su historia en las redes sociales.

Pero la historia comienza meses atrás, incluso cuando Felipe ya era repartidor de DIDI, pero en motocicleta, sin embargo, en el mes de diciembre del 2023, el día 27, sufrió un accidente que si bien no le representó una mayor afectación físicamente, sí dejó su moto en pérdida total.

“Ya no la pudimos arreglar por falta de recursos. En los comentarios dicen que el caballo cuesta más que la moto, pero el caballo no es de nosotros, él lo agarra de con su papá, lo ensilla y ya me recoge a mí, porque es difícil con el caballo, los celular, los pedidos, y hacer todo”, dijo Andrea.

Felipe contó que el caballo sí le representa un ahorro en materia de combustible, pues cuando tenía su moto gastaba 100 pesos por día en gasolina; ahora con el caballo invierte 200 pesos por semana, para la alfalfa.

La idea es próximamente, cuando ya se tengan los recursos, comprar una motocicleta que les permita continuar como repartidores.

¡Ya los contactó DIDI!

Tras viralizarse su historia, y sus imágenes donde aparecen en el caballo con una mochila de DIDI, fue precisamente esta empresa que ya los contactó y les promete una sorpresa. La pareja asegura que fue a través de TikTok que la empresa delivery les envió mensaje, sin embargo, desconocen qué es esa sorpresa de la cual les hablan.

Salud

A Felipe se le ha complicado conseguir otro trabajo derivado de una enfermedad que padece desde que tenía ocho años de edad, cuando tras una caída desde lo alto de una casa, resultó con epilepsia.

Según narran, al ver que está enfermo, le niegan el trabajo. “Tengo epilepsia. Por eso uso el casco en el caballo, pero para eso anda también ella conmigo para que me ayude. (…) Cuando tenía ocho años, me caí de una casa, me pegue en la cabeza, y de ahí me surgieron las complicaciones, estoy en tratamiento”, expresó Felipe.

A fin de mantenerse controlado, requiere de un medicamento que cuesta alrededor de mil 200 pesos y que le alcanza para una semana únicamente. Se trata de Valproato de magnesio de 600 mg.

Felipe comenzó un trabajo como velador

Precisamente este 18 de enero Felipe comenzó un trabajo como velador, sin embargo, asegura que el pago es muy poco, y por mucho tiempo en jornada; por ello, refiere la pareja que no tienen pensado dejar el caballo.

Felipe y Andrea son padres de familia, tienen una hija de nombre Mía, a quien tienen que mantener, por lo que no se rinden y buscan la manera de tener ingresos económicos.

Historia de “El Diamante”

Quizá los duranguenses ya hayan visto antes a “El Diamante”, o hasta se hayan paseado, y es que este caballo está siempre en el Zoológico Sahuatoba.

“Mi papá pasea a la gente, de hecho este caballo siempre está a la salida del Zoológico Sahuatoba”.