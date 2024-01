Difunden "tutorial" para no pagar la caseta más cara de la supercarretera [VIDEO]

Es por todos sabido que la supercarretera Durango-Mazatlán, inaugurada hace poco más de 10 años, es una de las más costosas en México, y es que transitarla representa un desembolso de casi 800 pesos, de acuerdo al último aumento que sufrió el peaje en noviembre del 2023. Es precisamente Caminos y Puentes Federales (Capufe) quien administra esta rúa.

Es la caseta de Coscomate la que más alta tarifa reporta esta rúa que conecta a Durango con Mazatlán, lo que deriva en que muchos usuarios que viajan por la “súper” busquen la manera de no pagarla y generarse un ahorro. Cabe hacer mención que son muchas las demandas que indican que la calidad de la rúa no es la mejor, y por tanto no queda en comparación a los altos costos de peaje.

Joven difunde en TikTok un "tutorial" para no pagar la caseta de Coscomate, la más cara de la supercarretera Durango-Mazatlán 🚗🛣️ pic.twitter.com/Me0f7kP3fr — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) January 9, 2024

Esto ha sido un tema muy expuesto y que las propias autoridades conocen, pero que también ha sido un conflicto difícil de atacar.

Una usuaria de TikTok se grabó durante su viaje por esta supercarretera, y no solamente eso, sino que también generó una especie de “tutorial” de lo que debe hacer la gente para no pagar esta caseta, la más cara.

Una usuaria de TikTok generó una especie de “tutorial” de lo que debe hacer la gente para no pagar esta caseta, la más cara | Foto: Archivo El Sol de Durango

El video que muestra cómo se esquiva la caseta, después que la joven lo subió a su cuenta de TikTok, fue replicado en otras redes sociales.

“Vas de Durango a Mazatlán, o de Mazatlán a Durango, y te quieres saltar la caseta más cara, que es la de Coscomate, te voy a enseñar cómo hacerlo”, dice la joven en su video, en el cual muestra a detalle la rúa.

Según comenta, a un kilómetro de la caseta existe una desviación que marca el letrero de Coscomate; son pocos los minutos que se requieren para salir de aquel camino en terracería.

“Coscomate es lindo. Usualmente enfrente de una casa amarilla, creo que es tienda también, se pone un señor y ahí le das su ‘propa’”, dice la joven, quien sin grabar a la cara al hombre, le da 100 pesos, que es la cuota.

“Y ya, aquí vamos a salir a la carretera. (…) Es mucho mas rápido y ya, no paguen caseta”, dice al final del material.