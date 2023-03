Maestro miel: con canciones, profesor enseña a niños a identificar el abuso sexual

A través de redes sociales se viralizó un TikTok que muestra como un maestro enseña a sus pequeños alumnos a identificar el abuso sexual, bullying, entre otros temas. Clip que a la fecha suma más de 6 millones de visualizaciones.

Pedro Cota es el docente que en redes sociales se autonombra como maestro miel, haciendo alusión a la maestra miel de la película Matilda, y quien se ha ganado el cariño de los internautas por su peculiar manera de impartir clases y crear conciencia en los niños sobre temas tan delicados pero necesarios de abordar.

Con música y baile, el maestro ayuda a que sus alumnos de primer año conozcan sobre el acoso en todas sus expresiones, así como la importancia de denunciarlo a quien más confianza le tengan.

El joven, originario de Guadalajara, Jalisco, con su método de trabajo ha inspirado a otros docentes en toda América Latina, quienes le agradecen por cuidar a los más pequeños y algunos incluso piden que sus canciones sean incluidas en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Asegura que esta canción la usa para concientizar sobre el abuso infantil, su letra va así: "Si alguien se me acerca y me quiere tocar yo le digo no, eso me incomoda".

Cabe mencionar que esta canción se usó en una campaña del ministerio de educación de Perú, hace seis años, sin embargo Cota la retomó para su metodología de trabajo.

Pedro asegura que les enseña este tipo de letras con la intención de que los niños sepan que nadie debe de tocarlos, incluso si son sus maestros, amigos o sus propios padres.

Además el joven tiene en su cuenta de TikTok otros videos con canciones en las que les habla sobre la prevención del bullying, el autismo, la empatía, entre otros.

A la fecha este tiktoker suma más de 365 mil seguidores y más de 3 millones de vistas en su cuenta.