Perrito guía se gradúa junto con su dueña y recibe diploma

Los perros siempre han sido un pilar fundamental en las diferentes facetas de la vida los seres humanos, de ahí la importancia de los canes en la sociedad, no solo para que nos brinden su compañía en nuestro día a día sino para otras actividades beneficiosas.

Al menos así fue para la estudiante Grace Mariani, quien junto a su perrito labrador, Justin, lograron graduarse de la escuela católica y ambos obtuvieron su diploma.

Esta ceremonia no solo conmovió a los estudiantes de la Universidad de South Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, sino también a los internautas que a través de fotografías y videos se convirtieron en testigos de este adorable momento, en el que ambos recibieron su reconocimiento por haber concluido sus estudios.

Aunque se desconoce la enfermedad o padecimiento de la joven, en un video de TikTok publicado por la propia universidad se observa a Grace en una silla de ruedas eléctrica acompañada de su perrito de raza labrador, utilizando una toga y birrete de color azul.

Grace Mariani egresada de la licenciatura en Educación Primaria Especial, fue acompañada por su perrito durante toda su carrera, asistiendo a cada una de las clases que debía tomar.

Por lo que la universidad South Orange, decidió reconocer a Justin. El tierno momento quedó captado ante cientos docentes y maestros, pues el propio presidente del colegio, Joseph E. Nyre, hizo la emotiva entrega del diploma al lomito, momento que fue acompañado de gritos y aplausos de todos los asistentes al evento.









¿Qué es un perro guía?

Los perros guía no solo son mascotas también son animales de servicio que desempeñan una labor de asistencia muy importante para las personas con discapacidad visual.

Estos animales debe tener una gran voluntad de trabajo, capacidad de concentración en la tarea de guía y baja sensibilidad a ruidos que puedan perturbarlo mientras lo realiza. Debe ser, en definitiva, un perro lazarillo capaz de disfrutar guiando a su usuario, un animal que acompaña a los ciegos.

Es importante saber que las personas con discapacidad pueden ingresar con su perro guía a cualquier lugar público, incluyendo restaurantes, ya que el articulo 58 de La Ley Federal del Protección a los Derechos del Consumidor, indica que no se puede negar el servicio ni cobrar cuotas extra por el perro guía, además de que son muy nobles.