¿Qué se debe hacer con el medicamento caducado que se tiene en casa?

Es común que en el hogar se tengan diversos medicamentos para tratar enfermedades, algunas de mayor cuidado que otras. Estos fármacos debieron tener una previa receta de doctores y especialistas, quienes los habrían recomendado como parte del tratamiento a las diversas afecciones de salud que presentan los integrantes de la familia.

Ahora bien, aunque regularmente se pide acabar el tratamiento, por diversos factores a veces se tienen rezagos de pastillas, dosis de inyecciones, y más, que en el mejor de los casos ya no son utilizados porque ya no es necesario, o bien, porque ya pasó mucho tiempo y estos ya no se encuentran dentro de una fecha vigente para ser consumidos.

Primero es importante recordar que la fecha de caducidad viene especificada en todos los medicamentos, precisamente en su envase / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

Entonces surge la pregunta ¿qué se debe hacer con el medicamento caduco que se tiene en casa?.

Primero es importante recordar que la fecha de caducidad viene especificada en todos los medicamentos, precisamente en su envase, y con el formato de mes/año (MM/AA o MM/AAAA).

Ahora bien, cuando los fármacos ya no están en condiciones para ser tomados, se recomienda no solamente tirarlos a la basura, pues esto implicaría el riesgo que se le dé mal uso.

En la web expertos recomiendan retirar las pastillas de las carteras a fin que estén expuestas totalmente. Se colocan en una bolsa que pueda cerrarse enseguida, y ahí mismo se mezclan con elementos como café molido ya usado, incuso tierra o arena para gatos.

Esto provoca que las pastillas ya no resulten atractivas para niños, sobre todo, por lo que ya no se tendría riesgo que en determinado caso las tome algún menor de edad y las lleve a la boca. Y también no representaría un problema para quienes se dedican a rescatar materiales y objetos de entre la basura.

Lavabo o inodoro: Algunos medicamentos, después de retirarlos de su caja y cartera, pueden ser colocados en el lavabo o tirarse por el inodoro, donde al contacto con el agua se irán disolviendo.

Bajo el entendido que algunos podrían ser perjudiciales para otras personas, incluso vienen con instrucciones para desecharlas en estas opciones, el lavabo o el inodoro. Se puede recurrir a esto en caso de no estar enterado de una estrategia de recolección en algún centro médico, u otra institución cercana.