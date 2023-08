¿Recibes llamadas extrañas en WhatsApp y mensajes de un banco?; cuidado, es extorsión

Las redes sociales se actualizan constantemente, y aunque esto es bueno, lamentablemente también le siguen el paso los ciberdelincuentes, que cada día encuentran nuevas modalidades para extorsionar, defraudar, robar datos, amenazar etc.

Dicen los expertos que hoy en día hay que desconfiar de todo y de todos. Si recientemente has recibido llamadas extrañas a través de WhatsApp o mensajes de texto de un presunto banco, del cual incluso ni tienes cuenta, entonces esta información es para ti.

Lo primero es recomendarte que no contestes, no devuelvas llamadas, no abras links que te colocan en los mensajes, pues de esta manera podrías caer como víctima ante estos delincuentes en la red.

Suele pasar que llegan mensajes de empresas bancarias en que la persona no tiene cuenta | Foto: Perla Rodríguez Contreras | El Sol de Durango

De diversas maneras, a distancia, con un paso en falso que dé la persona, los ciberdelincuentes pueden acceder a la base de datos del celular, y robar todo cuanto sea posible. Recordemos que en el teléfono ya se tienen registradas las cuentas de los bancos, aplicaciones de todo tipo, mensajes, contactos y demás que les favorecen para lograr su cometido.

Al abrir los links que colocan en mensajes de textos, la persona receptora puede ser víctima del robo de datos. Así que no abras ningún enlace.

En tanto, por las llamadas se puede ser víctima de extorsión; regularmente usan el argumento que cuentan con fotografías íntimas y de no dar cierta cantidad de dinero, entonces las harán públicas.

Al abrir los links que colocan en mensajes de textos, la persona receptora puede ser víctima del robo de datos | Foto: Perla Rodríguez Contreras | El Sol de Durango

Éste es su modus operandi, generar miedo para que de inmediato se acceda a depositar incluso elevadas cifras de dinero.

Especialistas en la red piden ser vigilantes de los movimientos en los aparatos celulares, no atender mensajes o llamadas de desconocidos, no abrir enlaces, no devolver llamadas, y sobre todo, no caer en extorsiones.