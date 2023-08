Hoteleros registran casos aislados de extorsiones

Empresarios hoteleros, registraron casos aislados de extorsiones, declaró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Jaime Mijares Salum, quien manifestó que el personal ya está capacitado para no caer en esa problemática que en años atrás si les afectaba.

Mijares Salum comentó que las tentativas de fraudes siguen presentándose, afortunadamente los empresarios ya no caen en las estafas. Aunado a que el empresario está actuando de manera inmediata al cortar la llamada o al realizar la denuncia.

Se ha estado capacitando al personal para que no caigan en las extorciones / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Se ha estado capacitando al personal para que no caigan en las extorsiones, ya que antes muchos si se intimidaban y caían en los fraudes, pero poco a poco la gente los ha estado ignorando.

"Sabemos que los empresarios de la actividad hotelera no estamos exentos a recibir llamadas de extorsión, pero al final de cuentas no hemos caído, nos hemos preparado para no ser víctimas de ellos", declaró el dirigente de los hoteleros.

Imagen ilustrativa | Solo 4 moteles pertenecen a la asociación hotelera de Durango / Foto: archivo | El Sol del Centro

Por otro lado manifestó que la Feria les dejo buenos resultados a los empresarios del sector hotelero, ya que algunas familias vinieron a disfrutar de lo que ofreció la FENADU, pero también se pudo apreciar a gente que vino a visitar a sus seres queridos y que aprovecharon para pasar por el Centro Histórico de la capital y en lugares turísticos como Paseo del Oeste.

La gente se ha llevado una buena imagen de lo que es Durango y como se ha mejorado en el Centro Histórico.

Comentó que este mes de julio fue de bonanza y desearían que todos los meses fueran así, sin embargo existen meses en los que la ocupación cae de manera considerable. "Tenemos que realizar más eventos que atraigan a más visitantes que permita tener un mayor crecimiento de infraestructura hotelera".

Imagen ilustrativa / Manifestó que no se puede tomar como parámetro el mes de julio / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Asimismo agregó que tienen que seguir empujando la promoción, ya que no pueden quitarle recursos al fideicomiso del hospedaje, por lo que deben promover más negocios, que se realicen más convenciones con lo cual pueda crecer la demanda de hospedaje y así pensar en la construcción de más hoteles.

Manifestó que no se puede tomar como parámetro el mes de julio, ya que es solo un mes con muy buena demanda de hoteles, pero se presentan otros meses que son muy complicados en donde la demanda de hospedaje cae de manera considerable.