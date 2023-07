Video: Falla juego mecánico en la Feria de Durango

A escasos cuatro días que termine la Feria Nacional Francisco Villa 2023, se expuso a través de las redes sociales que uno de los juegos mecánicos instalados en el recinto presuntamente falló, por lo que personal de la misma atracción tuvo que hacer las maniobras correspondientes.

Te puede interesar leer: Falla en juego mecánico de la Feria de Comalcalco deja cinco heridos (Video)

Fue en la plataforma TikTok que el usuario @johan_unzueta compartió un video mostrando el momento en que trabajadores de la empresa encargada de estos juegos mecánicos suben a fin de dar solución a las fallas y poder bajar a quienes quedaron suspendidos en lo más alto.

Presuntamente trabajadores de la empresa encargada de estos juegos mecánicos suben a fin de dar solución a las fallas | Fotos: Cortesía

Cabe precisar que en el material compartido por jóvenes duranguenses no se observa cuál fue el final de esta falla, cuánto tiempo tardaron en bajar a quienes estarían en lo alto de la atracción –que en las imágenes no se alcanzan a distinguir-, y si es que hubo afectaciones a consecuencia.

@johan_unzueta Nambre les vale y se suben asi ♬ sonido original - Zero!

Esta mañana de viernes el video ya acumula cerca de dos mil 300 likes, se ha compartido casi 800 veces, y lleva alrededor de 90 comentarios, donde se lee: “la señal que necesitaba para no subirme”, “…lo que te decía, fallan”, “yo me quería subir”.

En los comentarios dejaron ver que no es la primera vez que sucede este tipo de incidentes en la Fenadu 2023 | Foto: Cortesía

Asimismo, la cuenta “apoco si tilín?” refirió que no es la primera vez que una incidencia de éstas ocurre: “yo me subí en el King Kong y paso eso, y duramos 20 minutos arriba por más que le picaban al botón no bajaba”.