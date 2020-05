Conoce a Freddie Mercury "Balcony", el personaje que sorprendió esta cuarentena

El efecto de la cuarentena despierta la creatividad de las personas para sobrellevar la crisis mundial por Covid-19 y ofrecer momentos agradables e irrepetibles a los vecinos y llenar ese vacío de aislamiento, desde conciertos de sopranos, solistas -que no son cantantes profesionales pero les gusta hacerlo-, Dj's, hasta un peculiar baile de un ciudadano español, quien desde su balcón cantó y bailó "I want to break free" de Queen.

El hombre, personificado a la perfección de Freddie Mercury, ejecutó una tremenda coreografía que aparece en el video original de Queen, y con la aspiradora en mano se dio vuelo y deleitó a sus vecinos por casi 5 minutos.

En el video se escuchan las risas y coreos de los vecinos que por un momento se olvidaron de la difícil situación que vive el mundo entero.

¿Alguien más ha mostrado su talento desde el balcón?

Así como la aparición de Freddie Mercury, otras personas han mostrado sus talentos desde el balcón de sus hogares en otras partes del mundo como es el caso de una joven, también de España, que deleitó con su voz el vecindario con la canción "No me doy por vencido" de Luis Fonsi.

En México, en medio de la noche a lo lejos se escuchó una cantante de ópera y una joven la grabó y publicó en su red social y al final fue muy aplaudida.

Una chica mexicana que reside en Turín, Italia , interpretó "México lindo y querido".

En otra ocasión "La Llorona" de Chavela Vargas entonó.

Los Dj's no se quedaron atrás, realizaron sus mejores mezclas y pusieron a bailar hasta el último lugar en donde llegó la música.

Alok, reconocido compositor y productor brasileño, hace vibrar a todo su alrededor con su inigualablres mezclas.