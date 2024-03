Al grito de "vamos a ganar", Xóchitl Gálvez aseguró que ella sí ha recorrido Durango

DURANGO.- "Si saben que Durango y junto con Coahuila son los estados más seguros del país", dijo Xóchitl Gálvez, al tomar la palabra y asegurar que son estados que están gobernados por partidos que conforman la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), de ahí que pidió a los duranguenses su apoyo para que no solo ella, sino todos los candidatos que conforman la coalición.

Al grito de "vamos a ganar" la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, hizo su arribo al escenario del Palenque de las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU), desde donde le habló al público que se dio cita para escuchar las propuestas y otros más que solo acudieron por curiosidad.

"Quiero decirles a los panistas de Durango que tenemos un extraordinario gobernador y un extraordinario alcalde", dijo al resaltar el trabajo que se lleva a cabo en la actual administración estatal, y municipal.

Al grito de "vamos a ganar" Xóchitl Gálvez, estuvo en Durango / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Mientras que del PRD destacó sus causas sociales pues fue el partido que impulsó las pensiones de los adultos mayores y que son los defensores de la lucha de la comunidad LGBTQ+.

Las banderas del tricolor, otras más en azul y blanco, y unas cuantas en amarillo; comenzaron a agitarse sobre el recinto, luego de que la candidata de la coalición agradeció a Alejandro Moreno, quién estuvo presente dura te el evento, por abrir las puertas del PRI; así como al PAN a través de la presencia de Santiago Creel en representación del PAN nacional y Marco Cortez.

En su visita a Durango, la candidata @XochitlGalvez , agradeció al exgobernador Ismael Hernández Deras, quién dijo, fue testigo de los recorridos que hizo por todas aquellas comunidades serranas del estado pic.twitter.com/93XaiWOpEF — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) March 26, 2024

En el discurso, Xóchitl Gálvez, agradeció la presencia del exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, quién dijo fue testigo de que los recorridos que realizó en las diversas comunidades indígenas del estado, sobre todo aquellas que se encuentran más alejadas de las zonas pobladas como Las Ventanas ubicada en el municipio de Mezquital y hasta donde dijo acudió con una fundación encabezada por Miguel Bosé, mientras era funcionaria federal.

"Vaya que quiero a Durango, justamente por eso estoy aquí, por eso quiero ser presidenta de la República porque yo vengo de abajo y sé lo que cuesta salir adelante, así que déjense de cuentos los de Morena porque no voy a quitar los programas sociales", aseguró.





Aseguró que al ser de vocación minera, Durango es uno de los estados que se vio seriamente afectado por el retiro del fondo minero durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo se comprometió a devolverlo. Así como también a cuidar que la explotación de los bosques no se lleve a cabo de manera clandestina e indiscriminada, para que este beneficie a las comunidades indígenas.

"Vamos a regresar los permisos para producir energía renovable a Durango, para que lleguen las industria de vanguardia, las industrias, las industrias relacionadas a la inteligencia artificial , a la robótica, a la telemedicina, a los semiconductores para que sus hijos los jóvenes de Durango ya no se tengan que ir al extranjero a trabajar", señaló la candidata de la coalición, quién en entrevista minutos antes del encuentro con los simpatizantes, se comprometió a apoyar la educación en el estado pues a la fecha es de los pocos que aún mantiene la mayor parte de la nómina educativa.

"Tenemos que apoyar a Durango, aumentarle el gasto educativo , tenemos a un millón 570 mil alumnos fuera de la escuela con este gobierno" y todos los recursos dijo, se van a la construcción del Tren Maya donde se encuentran involucrados los hijos del Presidente, como también está el dinero de las carreteras y aquello destinados para la Seguridad Pública.

Aunque el evento aún no concluía, algunas personas, sobre todo aquellas que no alcanzaron a ingresar al recinto, pues ya se encontraba a su máxima capacidad, comenzaron a salir de las instalaciones, "yo vine porque no tenía nada qué hacer", se escucharon algunos testimonios de quienes desalojan el lugar.