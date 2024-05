Cierran campaña aspirantes de Fuerza y Corazón por México en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Las y los candidatos de la alianza PRI-PAN Y PRD al Congreso Local realizaron los cierres de campaña en la zonas urbana y rural del municipio, contando con la presencia de Cristian Mijares, candidato a diputado federal por el distrito 02, y Gaby Hernández "La China", candidata al Senado de la República, además como invitado especial acudió el empresario Ernesto "Guino" Herrera Reza.

En un ambiente de fiesta familiar y con la afluencia de más de 10 mil personas en ambos eventos, los candidatos dirigieron su mensaje a los ciudadanos, en donde hicieron un llamado a la unidad, a cerrar filas y votar por la formula Fuerza y Corazón por México que encabeza la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

Cada paso, cada sonrisa, cada plática y cada momento compartido nos ha dado la energía para llegar hasta aquí.🤞🏻



¡Gracias Durango por acompañarme y ser parte de esta gran historia!🔋❤️#VotaChina#VotaPRI pic.twitter.com/YDRtAVRaeM — Gaby Hernández (@GabyHLopez) May 26, 2024

El cierre de la zona urbana se realizó en las inmediaciones del paseo independencia con un lleno total, donde cerraron campaña Brenda Calderón, candidata por el distrito 11 y Hillary Bueno, candidata por el doceavo distrito.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Cristian Mijares, candidato a diputado federal por el 02 distrito, agradeció la participación y acompañamiento de todas las personas durante esta campaña, "aquí está nuestra gente, nuestros militantes, la sociedad civil, nuestras campeonas y campeones con los que iremos juntos al triunfo este 2 de Junio. Este es el gran ejército que defenderá la seguridad y el brillo de Gómez Palacio, de Durango y que llevaran a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República y toda nuestra fórmula al Congreso Local, Federal y al Senado", dijo el candidato.

Los candidatos dirigieron su mensaje a los ciudadanos, en donde hicieron un llamado a la unidad, a cerrar filas y votar por la formula Fuerza y Corazón por México / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Gaby Hernández "La China", manifestó su agradecimiento a las familias gomezpalatinas por abrirle las puertas de sus hogares durante toda la campaña, pero sobre todo por compartirle sus necesidades, sus sueños y anhelos. "Los candidatos de la alianza Fuerza y Corazón por México somos un equipo de hombres y mujeres que tenemos un solo objetivo , ayudar a la gente de La Laguna, que así como la gente de esta región transformó en desierto en un lugar productivo y de desarrollo, lucharemos para que tengan más y mejores oportunidades", subrayó la candidata al Senado de la República.

Por su parte Brenda Calderón, candidata a diputada local por el Distrito 11 comentó que esta campaña ha sido de territorio de principio a fin de gallo a grillo, pisando fuerte y firme cada rincón del Distrito 11, "para que sigamos siendo un municipio seguro, en crecimiento y desarrollo sostenido, de la mano de la señora presidenta, Leticia Herrera, mujer hecha y derecha, de una sola pieza, así como también del señor gobernador Esteban Villegas, aliado de Gómez Palacio, de su gente y de sus causas".

Vamos al congreso a buscar más becas para los estudiantes de las universidades, no solo por mérito académico

“Becas a estudiantes trabajadores💪🏻📕” pic.twitter.com/UNrOzMl3MA — Hillary Bueno1 (@hillarychbueno) May 20, 2024

Hillary Bueno, candidata a diputada por el Distrito 12, agradeció el apoyo de la ciudadanía durante los recorridos e hizo un llamado a votar por todos los candidatos del PRI, PAN y PRD que garantizan que Gómez Palacio siga como una de las ciudades más seguras del país.

"Nosotros seremos aliados del gobernador Esteban Villegas, la presidenta Lety Herrera, y de cada uno de los ciudadanos que he saludado y con los que me he comprometido en mis recorridos".

Vamos a ganar para servir, no para servirnos.



Ningún país dividido sale adelante y por eso vamos a llegar a la Presidencia de la República a unir a todo México.



A darle con todo en este cierre de campaña.



¡Muchísimas gracias por su cariño Gómez Palacio, Durango!… pic.twitter.com/NGTPvv6aMX — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 22, 2024

El cierre de campaña de la zona rural, tuvo lugar en el ejido El Vergel, donde se congregaron habitantes de las 124 comunidades rurales y ocho colonias que comprenden el distrito. Ahí, las y los candidatos llamaron a la unidad, pero sobre todo, llamaron a votar por la formula Fuerza y Corazón por México para regresarle al campo los fondos y programas que le fueron quitados.

Elecciones 2024 Elecciones 2024: Conoce cuántas casillas se instalarán para el 2 de junio en Durango





Daniel Santoyo, candidato a diputado local por el distrito 10, hizo un llamado a la gente del campo para defender la tierra, el patrimonio y a los núcleos agrarios en las urnas este próximo 2 de junio, "aquí lo que sobra son ganas de trabajar y salir adelante juntos, somos fueres con los partidos de la coalición pero sobre todo somos fuertes por nuestra gente, gente del campo que sabe salir adelante, gente de trabajo y esfuerzo diario, por ellos me la voy a rifar", concluyó.