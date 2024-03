Tema de género, también concierne a los hombres: Álvarez Máynez

Durante su visita a la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac), el candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, dio su punto de vista sobre la cuestión de género y el aborto ante las preguntas de estudiantes y simpatizantes.

Máynez reconoció que es un tema controversial y que según le han dicho "no se debe tocar porque no es votos".

"Cuando yo sea presidente no habrá una sola mujer en una cárcel por decidir sobre su cuerpo".

También sobre el tema de género, el candidato habló sobre su qué piensa sobre la cuestion de género y cómo lo incluirá en su programa de gobierno.

“Se piensa que el tema de género es solamente de mujeres”, reprochó el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, “pero también es de hombres”, agregó.

"Entiendo que para muchas mujeres es difícil votar por un hombre en el contexto de equidad de género", reconoció. Sin embargo, aseguró que él gobernará con perspectiva de género.

El candidato también invitó a la ciudadanía a que los comparen con otros candidatos y que vean sus propuestas para gobernar, el programa que él llama México Nuevo.

“Aspiro a que me conozcan, a que me comparen con otras candidatas, a que se informen sobre ellas, sobre mí, sobre sus causas y las mías y en ese contraste decidan. Estoy hablando de una propuesta que he denominado el -México Nuevo-”, dijo.

Finalmente, respecto a la educación, el candidato hizo énfasis en la relevancia de garantizar el acceso a la educación de toda la población. También resaltó el trabajo que ha realizado durante los últimos años la Universidad de Guadalajara, el cual dijo, “ha acercado los planteles educativos a las comunidades más alejadas de Jalisco, facilitando así que jóvenes de escasos recursos puedan tener acceso a la educación superior”.