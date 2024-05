Falta inclusión de personas con discapacidad en el desarrollo urbano de la ciudad

Se requiere incluir a una persona con discapacidad en el Consejo de Desarrollo Urbano para que tengan la posibilidad de participar cuando se tomen decisiones relacionadas con las adecuaciones que se llevarán a cabo en el reordenamiento de la ciudad y “que no solo sean ideas con buenas intenciones, sino que de verdad convengan a la población con discapacidad”, comentó la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Aleyda Flores Carrillo.

Informó que se comenzarán a realizar algunos foros donde se inviten a personas que tienen alguna discapacidad y de esta manera buscar las ideas que mejor le convengan a este sector de la población, y queden plasmadas en un reglamento que en verdad sea útil.

Imagen ilustrativa / Se requiere incluir a una persona con discapacidad en el Consejo de Desarrollo Urbano para que tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

“También buscamos la inclusión educativa, que dentro de los temas de educación haya personas con discapacidad para que puedan realmente ese plus a lo que necesitamos nosotros”, comentó la regidora panista.



Y es que asegura que aunque se ha avanzado en la adecuación de los espacios públicos, aún no es suficiente y en el caso de las banquetas todavía existen rampas que no tienen la pendiente adecuada para el uso de aquellos ciudadanos que utilizan una silla de ruedas.

Imagen ilustrativa / En el caso de las banquetas todavía existen rampas que no tienen la pendiente adecuada para el uso de aquellos ciudadanos que utilizan una silla de ruedas / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Explicó que hay algunas banquetas que en las que no se sienten totalmente seguros, pues en el caso de las personas con sillas de ruedas no tienen el ancho, ni las dimensiones para que una de estas pueda transitar de manera cómoda por las calles, y sin embargo no hay mucho por hacer pues su diseño es así.

No obstante pide que en lo subsecuente, aquellas que sean de nueva creación cumplan con el reglamento que se pretende realizar.

“Yo creo que todavía nos falta, no nos han incluido realmente en algunas situaciones, pero ahorita se va avanzando y se nos comienza a dar la oportunidad, prueba de esto es que estoy aquí y poco a poco hemos ido ganando espacios”, comentó.

Al cuestionarla si espacios como el Centro Histórico son aptos para el tránsito de personas con discapacidad, aún es posible hacer más y la movilidad sea más simple no solo para quienes por algún motivo tienen alguna discapacidad motriz o visual, sino también para los adultos mayores, a los que también se les dificulta caminar por las calles de la ciudad.