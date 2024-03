Sonia Flores, buscará tener un acercamiento estrecho con el campo de Durango

Lerdo, Durango (OEM).- Presentan a la candidata por el distrito 03 local que buscará ganar la contienda por la diputación federal, Sonia Flores, quien abandera la coalición integrada por el PRI, PAN Y PRD se comprometió a dar la lucha por rescatar el campo de Durango.

Te puede interesar: Con su sangre, Xóchitl Gálvez firma compromiso para no desaparecer programas sociales

Sonia Flores, candidata a diputada federal por el 03 distrito destacó que el contexto actual que se vive no es el más positivo en cuanto a los estragos que se han tenido en el campo duranguense, a su juicio, este sector ha sido abandonado y dejado en total desprotección.

Acompañada por los dirigentes locales de los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), este viernes se presentó ante los medios locales para compartir algunas ideas rumbo a la diputación federal.

“Quiero decirles que estamos trabajando de la mano de mis presidentes, de esta alianza y estoy segura de que en poco tiempo vamos a recuperar este distrito; hace casi seis años este distrito está perdido y no lo digo por quien lo tiene, lo digo porque no regresaron a trabajar y no se preocuparon por la gente del campo; y no se preocuparon por lo problemas reales que tenemos en estos 18 municipios”, añadió.





Reiteró que ella encabezará una voz basada en el trabajo para que le 03 distrito le vaya bien, “quiero comentarles que yo soy originaria, orgullosamente de Guadalupe Victoria, mi origen es el campo, lo conozco, de ahí vengo, hoy van a tener a una persona que lo represente”, sostuvo.

Por su parte los dirigentes de los tres partidos que forman esta coalición, reiteraron que son parte de esta fórmula que se logró a base de acuerdos y consensos en favor de este proyecto político.